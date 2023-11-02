Нескольким партиям назначат штрафы за «запрещенные пожертвования»

«После получения письма о слушания партии смогут ответить, видят ли они в нем такие содержательные юридические аргументы, которые сочтут необходимым оспорить. Но они также могут привести свои аргументы относительно того, как должна формироваться эта цена», – сказал Овийр.

Партии пока не получили это письмо, и неизвестно, какой может быть сумма штрафа. Однако в партиях признают, что от этого будет зависеть и возможность судебного разбирательства. Будет ли это меньше тысячи евро? Или несколько десятков тысяч евро?

«Если за такое дело будет выставлен такой счет, я открою свой частный бизнес и начну выписывать такие счета. Мы платим такие деньги рекламному агентству, и не за один меморандум!» – сказал один из членов Партии реформ, добавив, что вся эта неразбериха, по сути, связана с одним меморандумом. Другой член Партии реформ заявил, что в любом случае нужно обратиться в суд и оспорить это дело.

Опять же, в Центристской партии заявили, что они не получили и половины той услуги, которая была предоставлена соцдемам, реформистам и «Ээсти 200», и если бы штраф составлял, например, до тысячи евро, его было бы проще заплатить: «А вот 45 000 евро вынудили бы нас задумать о том, чтобы обратиться в суд».

Глава SALK Тармо Юристо не видит никакой возможности того, чтобы сумма иска оказалась ниже тысячи евро. «Даже если они (ERJK) будут исходить из наименьшей возможной стоимости, то есть просто распределят наши расходы, затраты в течение этого периода времени все равно были около 100 000 евро. Если они начнут искать сопоставимые цены в рыночных условиях – то и в этом случае речь идет не о тысячах, а как минимум о десятках тысяч», – сказал Юристо, который не верит, что политические партии в итоге ему что-нибудь заплатят. По его мнению, этот спор может дойти до Государственного суда.