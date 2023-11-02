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Нескольким партиям назначат штрафы за «запрещенные пожертвования»

Брита-Мария Алас
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Тармо Юристо заявил, что, к счастью или к сожалению, разбирательство между ERJK и политическими партиями не затрагивает само целевое учреждение, хотя ему бы этого и хотелось. «Есть ряд вещей, которые стоило бы изменить в будущем».
Тармо Юристо заявил, что, к счастью или к сожалению, разбирательство между ERJK и политическими партиями не затрагивает само целевое учреждение, хотя ему бы этого и хотелось. «Есть ряд вещей, которые стоило бы изменить в будущем». Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja
  • Политические партии не склонны судиться из-за небольших денег
  • Юристо: расходы составили по меньшей мере 100 000 евро
  • Комиссия по надзору пока не связывалась с партиями

История плодотворного сотрудничества с целевым учреждением «Либеральный гражданин» (SALK) подходит к концу, поскольку Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) объявила, что так называемые консультационные услуги должны быть оплачены как запрещенное пожертвование.

Тревога по поводу суммы штрафа, которая вскоре будет раскрыта, заставляет политиков напрягаться. Распространенное отношение – «Мы и сами все знали».

Из ERJK пока не направили официальное требование политическим партиям, но уже заявили в прессе, что предвыборные услуги SALK были запрещенным пожертвованием, и что Социал-Демократическая партия, Партия реформ, «Ээсти 200» и Центристская партия должны будут вернуть деньги, соответствующие стоимости услуги. В ходе необычного разбирательства комиссия позволила политическим партиям иметь право голоса в определении стоимости.

Разочарованные и в тревожном ожидании

Нужно сказать, что на политическом ландшафте может быть полным полно бесплатных консультаций, но об этом не сообщается общественности, потому что сами политические партии не бегут сообщать об этом в комиссию, также и частный предприниматель по закону не обязан информировать комиссию. Глава целевого учреждения Тармо Юристо сознательно сделал это, чтобы указать на лазейки в законе.

Один политик отметил, что пусть цели Юристо, связанные с процессом формирования государственной политики и могут быть благородными, но последствия его действий видны на столе ERJK. «Он умудрился навредить даже тем, в связи с кем он даже не имел права претендовать на их победу, как на свою», – заявил этот политик, имея в виду итоги выборов. В тоже время, другой политик считает, что трудно в чем-либо винить Юристо, но сам тон, будто бы на выборы было оказано сильное влияние, является преувеличением: «Мы и сами умеем проводить предвыборные кампании».

Из сказанного соцдемами и реформистами складывается впечатление, что, образно говоря, именно в «Ээсти 200» с раскрытым ртом слушали SALK. Представляющий «Ээсти 200» в ERJK Алексей Яшин, в свою очередь, считает, что сотрудничество с фондом и должно быть оплачено. Яшин заявил, что лично поддерживает квалификацию сотрудничества как запрещенного пожертвования, поскольку весь процесс и его результат могут стать уроком для политических партий в этом прецедентном деле. «Для этого есть, прежде всего, два основания. Во-первых, деятельность SALK, направленная на четыре политических партии, не была доступна всем партиям и политикам на равных условиях, а во-вторых, некоторые действия SALK аналогичны услугам, предлагаемым некоторыми компаниями, работающими на рынке», – пояснил он.

Тармо Юристо заявил, что, к счастью или к сожалению, разбирательство между ERJK и политическими партиями не затрагивает само целевое учреждение, хотя ему бы этого и хотелось. «Есть ряд вещей, которые стоило бы изменить в будущем».
Тармо Юристо заявил, что, к счастью или к сожалению, разбирательство между ERJK и политическими партиями не затрагивает само целевое учреждение, хотя ему бы этого и хотелось. «Есть ряд вещей, которые стоило бы изменить в будущем». Фото: Сандер Ильвест

Если в статье, опубликованной в издании Eesti Ekspress в начале лета, первые лица партий, не ожидая ничего дурного, намекали, что рекомендации SALK были им на пользу, то после вмешательства ERJK ситуация начала меняться.

Как припоминают политики, в SALK им рекомендовали, что стоит говорить, например, о том, что EKRE – это нелепица. Или поддерживайте на слуху тему безопасности. Сегодня политические партии заявляют, что их тезисы были написаны давно. К тому же, следуя одним и тем же рекомендациям, они бы в итоге не сохранили свою индивидуальность, а какой вообще смысл заниматься политикой, если у тебя нет своих идей.

«Для начала считаю необходимым уточнить, что Партия реформ не просила и не заказывала у фонда SALK никаких исследовательских, рекламных или других услуг», – заявил Тимо Суслов, генеральный секретарь Партии реформ, по словам которого SALK встретился с им поделиться результатами своих исследований по собственной инициативе.

«Они отражали тот же социальный имидж и взгляды, которые уже были известны Партии реформ. Как известно из материала, опубликованного в Eesti Ekspress, информация была передана и другим политическим партиям – то есть это не была информация, направленная только в Партию реформ, или предназначенная именно ей», – сказал Суслов.

Генеральный секретарь Социал-Демократической партии Рейли Ранд подчеркнула, как и Суслов, что политические партии не заказывали исследование фонду, и что фонд проводил его по своей собственной инициативе. «Данное исследование не оказало никакого влияния ни на избирательную кампанию социал-демократов, ни на результаты выборов. Анализ SALK, в котором моделировалось влияние определенных тем на группы избирателей в разных округах, был завершен только в конце января. К тому времени план предвыборной кампании нашей партии был готов – 14 января состоялось общее собрание партии, которое утвердило окончательную предвыборную программу и списки кандидатов и дало старт предвыборной кампании», – сказал Ранд, добавив, что к тому времени уже была выпущена предвыборная реклама, и определены лозунги. Ранд добавила, что в основе предвыборной стратегии социал-демократов лежит проведенное по их заказу исследование и анализ.

Тармо Юристо заявил, что, к счастью или к сожалению, разбирательство между ERJK и политическими партиями не затрагивает само целевое учреждение, хотя ему бы этого и хотелось. «Есть ряд вещей, которые стоило бы изменить в будущем».
Тармо Юристо заявил, что, к счастью или к сожалению, разбирательство между ERJK и политическими партиями не затрагивает само целевое учреждение, хотя ему бы этого и хотелось. «Есть ряд вещей, которые стоило бы изменить в будущем». Фото: Сандер Ильвест

Маленький штраф заплатят, с большим пойдут в суд

Глава ERJK Лийза Овийр рассказала, что, поскольку официального прейскуранта не существует, комитет сначала сформулирует свое видение того, какой, по их мнению, должна быть цена на услуги SALK. Затем политические партии получат письмо о слушании в ERJK с комментариями, почему предвыборные рекомендации считаются запрещенным пожертвованием и как была получена цена.

«После получения письма о слушания партии смогут ответить, видят ли они в нем такие содержательные юридические аргументы, которые сочтут необходимым оспорить. Но они также могут привести свои аргументы относительно того, как должна формироваться эта цена», – сказал Овийр.

Партии пока не получили это письмо, и неизвестно, какой может быть сумма штрафа. Однако в партиях признают, что от этого будет зависеть и возможность судебного разбирательства. Будет ли это меньше тысячи евро? Или несколько десятков тысяч евро?

«Если за такое дело будет выставлен такой счет, я открою свой частный бизнес и начну выписывать такие счета. Мы платим такие деньги рекламному агентству, и не за один меморандум!» – сказал один из членов Партии реформ, добавив, что вся эта неразбериха, по сути, связана с одним меморандумом. Другой член Партии реформ заявил, что в любом случае нужно обратиться в суд и оспорить это дело.

Опять же, в Центристской партии заявили, что они не получили и половины той услуги, которая была предоставлена соцдемам, реформистам и «Ээсти 200», и если бы штраф составлял, например, до тысячи евро, его было бы проще заплатить: «А вот 45 000 евро вынудили бы нас задумать о том, чтобы обратиться в суд».

Глава SALK Тармо Юристо не видит никакой возможности того, чтобы сумма иска оказалась ниже тысячи евро. «Даже если они (ERJK) будут исходить из наименьшей возможной стоимости, то есть просто распределят наши расходы, затраты в течение этого периода времени все равно были около 100 000 евро. Если они начнут искать сопоставимые цены в рыночных условиях – то и в этом случае речь идет не о тысячах, а как минимум о десятках тысяч», – сказал Юристо, который не верит, что политические партии в итоге ему что-нибудь заплатят. По его мнению, этот спор может дойти до Государственного суда.

Как Центристская партия снова попала в переплет

В какой-то момент Центристская партия была исключена из разбирательства, поскольку Комиссии по надзору за финансированием партий показалось, что их общение с SALK оставалось поверхностным. Тогда SALK дала понять комиссии, что Центристская партия также имела доступ к их данным.

В Центристской партии рассматривает как возможный вариант решения то, что Юристо выступал перед советом партии, и за что ему также хотели предложить деньги. Сам Юристо опроверг эту теорию и пояснил, что центристы с самого начала имели доступ к ежемесячно обновляемым данным опросов.

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