Власти Украны внесли Nestle в список «спонсоров войны»

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) внесло швейцарскую компанию Nestle, крупнейшего производителя продуктов питания, в список «спонсоров войны», сообщает пресс-служба агентства. Об этом пишет Meduza.
«Несмотря на российскую агрессию, Nestle продолжает работать в России, поставлять товары агрессору и расширять свою российскую производственную базу. Это и стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны», - говорится в заявлении.
В НАПК также отметили, что по состоянию на начало 2022 года у компании было семь фабрик в России и более семи тысяч сотрудников, что, как пишет пресс-служба, является «существенной поддержкой для экономики государства-террориста».
Также агентство отметило, что в 2021 году Nestle уплатила налогов в России на более чем 25 миллионов долларов. За 2022 года таких данных нет, поскольку, предполагают в НАПК, в компании опасаются международного давления из-за своей деятельности в РФ.
По данным агентства, в 2022 году Nestle импортировала в Россию полуфабрикатов и сырья на 374 миллионов долларов, а за девять месяцев 2023 - на 271 миллион долларов.
«Это доказывает, что история ничему не научила швейцарскую корпорацию Nestle. Еще во время Второй мировой войны компания работала на два фронта, поставляя свою продукцию в виде сухих пайков немецкой армии и одновременно экспортируя ее в страны антигитлеровской коалиции. Оставаясь в России Nestle еще раз показывает всему миру, что сотрудничать с агрессором - нормально. А самой России демонстрирует, что она до сих пор интегрирована в мировые процессы, несмотря на военные преступления и убийства тысяч украинцев», - заявили в НАПК.
В марте 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Nestle объявила, что ее «известные бренды» не будут представлены на российском рынке. В компании заявили, что сконцентрируют свою деятельность в России не на заработке, а на предоставлении необходимых продуктов питания (таких как детское или медицинское питание) в соответствии с принципом «базового права на еду». Кроме того, в Nestle заявили, что откажутся от дальнейших инвестиций в свой российский бизнес и рекламы в РФ.