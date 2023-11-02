Власти Украны внесли Nestle в список «спонсоров войны»

«Несмотря на российскую агрессию, Nestle продолжает работать в России, поставлять товары агрессору и расширять свою российскую производственную базу. Это и стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны», - говорится в заявлении.

В НАПК также отметили, что по состоянию на начало 2022 года у компании было семь фабрик в России и более семи тысяч сотрудников, что, как пишет пресс-служба, является «существенной поддержкой для экономики государства-террориста».

Также агентство отметило, что в 2021 году Nestle уплатила налогов в России на более чем 25 миллионов долларов. За 2022 года таких данных нет, поскольку, предполагают в НАПК, в компании опасаются международного давления из-за своей деятельности в РФ.

По данным агентства, в 2022 году Nestle импортировала в Россию полуфабрикатов и сырья на 374 миллионов долларов, а за девять месяцев 2023 - на 271 миллион долларов.

«Это доказывает, что история ничему не научила швейцарскую корпорацию Nestle. Еще во время Второй мировой войны компания работала на два фронта, поставляя свою продукцию в виде сухих пайков немецкой армии и одновременно экспортируя ее в страны антигитлеровской коалиции. Оставаясь в России Nestle еще раз показывает всему миру, что сотрудничать с агрессором - нормально. А самой России демонстрирует, что она до сих пор интегрирована в мировые процессы, несмотря на военные преступления и убийства тысяч украинцев», - заявили в НАПК.