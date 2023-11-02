Германия запретила на своей территории деятельность палестинской экстремистской группировки ХАМАС и поддерживающих ее организаций, заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер.
В Германии запретили любую деятельность в поддержку ХАМАС
«В случае с ХАМАС я налагаю полный запрет на деятельность террористической организации, которая стремится уничтожить государство Израиль», - заявила Фезер. Запрет был направлен в первую очередь против немецкого отделения Samidoun, международной организации по освобождению палестинских заключенных. Деятельность немецкого отделения Samidoun запрещается в связи с распространением с его стороны антиизраильской и антисемитской пропаганды.
Представители этой организации раздавали выпечку на улицах Берлина во время спонтанных акций в поддержку ХАМАС 7 октября, в день, когда ХАМАС осуществил внезапное нападение на Израиль.
«Организация спонтанных ликующих празднований после ужасающей террористической атаки ХАМАС на Израиль - это особенно болезненная демонстрация антисемитского и бесчеловечного мировоззрения Samidoun», - сказала Фезер и пообещала, что после введенного запрета вся подобная деятельность в Германии прекратится.
«В Германии нет места антисемитизму. Мы будем бороться за это изо всех сил», - добавила глава МВД.