В Германии запретили любую деятельность в поддержку ХАМАС

«В случае с ХАМАС я налагаю полный запрет на деятельность террористической организации, которая стремится уничтожить государство Израиль», - заявила Фезер. Запрет был направлен в первую очередь против немецкого отделения Samidoun, международной организации по освобождению палестинских заключенных. Деятельность немецкого отделения Samidoun запрещается в связи с распространением с его стороны антиизраильской и антисемитской пропаганды.

Представители этой организации раздавали выпечку на улицах Берлина во время спонтанных акций в поддержку ХАМАС 7 октября, в день, когда ХАМАС осуществил внезапное нападение на Израиль.

«Организация спонтанных ликующих празднований после ужасающей террористической атаки ХАМАС на Израиль - это особенно болезненная демонстрация антисемитского и бесчеловечного мировоззрения Samidoun», - сказала Фезер и пообещала, что после введенного запрета вся подобная деятельность в Германии прекратится.