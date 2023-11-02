Фото и видео ⟩ Таллинн представил новую концепцию развития территории вокруг Горхолла

Сегодня столичная мэрия представила новую концепцию развития прилегающего к Горхоллу участка морского побережья. Это мероприятие открывает дискуссию о будущем района. После общественного обсуждения город намеревается начать детальную планировку и привлечь инвесторов для реализации проектов. На прибрежной территории планируется разместить общественные здания, торговые площади, офисы и гостиницы. Концепция предполагает либо полную реконструкцию Горхолла, либо строительство нового здания.
По словам мэра столицы Михаила Кылварта, цель этого градостроительного проекта заключается в том, чтобы соединить море со Старым городом и центром Таллинна, создав для этого новое городское пространство, зеленые зоны и используя возможности общественного транспорта. «Море должно быть открыто для горожан и находиться в активном диалоге с городом. В идеале можно будет прогуляться по променаду от Пирита до самого Пальяссааре. Горхолл представлял собой мост, перекинутый от города к морю. Согласно новой концепции, к морю ведет не один объект, но мы открываем морю Старый город и центр Таллинна, объединяя их общественным пространством и сетью улиц в единое целое», – сказал Кылварт.
Суть концепции развития прибрежной зоны заключается в организации нового общественного пространства, в центре которого будут находиться Горхолл, библиотека, парки, пруды и фонтаны. Концепция предлагает комплексный подход в организации удобного для людей городского пространства между Старым и Рыбным портами.
Пять центральных улиц будут продлены вплоть до берега моря, а бульвар Мере соединит побережье и Старый город, что обеспечит новое зонирование пространства. Линия бастионов тоже достигнет моря и образует четыре отдельных парка. Ценную особенность Таллинна – его протяженную береговую линию – подчеркнет неглубокий канал, ведущий к морю. Благодаря этому морская вода появится и в центре города.
Крупнейшим общественным зданием, которое планируется построить на этом участке, станет концертный зал, совмещенный с конференц-центром. По его крыше, с которой откроется великолепный вид на море и город, можно будет прогуливаться. Здесь найдется и место для здания библиотеки. Сеть общественного транспорта свяжет обновленную территорию Горхолла с другими районами города.
«Концепция развития прибрежной территории города – отправная точка для дальнейшей дискуссии и приглашение к обсуждению. Мы ожидаем, что в этих дебатах примут участие архитекторы, эксперты по городскому пространству, девелоперы, а также все жители Таллинна. Разумеется, мы сможем прийти к реалистичному пониманию того, как будет выглядеть новый Горхолл, только в сотрудничестве со специалистами Департамента охраны памятников старины и архитекторами», – добавил мэр.
Новое городское пространство будет многофункциональным: для общественных зданий здесь запланировано примерно 60 000 м², а 30 000 м² отведено под торговые площади и точки обслуживания. Кроме того, примерно 15 000 м² будет использовано под офисы и 8 000 м² - под жилые помещения.
Для объектов, принадлежащих городу, разработана более детальная концепция городской застройки. Помимо города Таллинна, земельными участками в этом районе владеют AS Tallina Sadam и два частных собственника. Представленная концепция будет реализовываться поэтапно в течение почти десяти лет.
После общественных дискуссий город Таллинн инициирует процесс новой детальной планировки. Для привлечения инвесторов будет проведен открытый конкурс, а лучшие идеи для строительства общественных зданий будут выбраны в ходе архитектурных конкурсов.