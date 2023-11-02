Фото и видео ⟩ Таллинн представил новую концепцию развития территории вокруг Горхолла

По словам мэра столицы Михаила Кылварта, цель этого градостроительного проекта заключается в том, чтобы соединить море со Старым городом и центром Таллинна, создав для этого новое городское пространство, зеленые зоны и используя возможности общественного транспорта. «Море должно быть открыто для горожан и находиться в активном диалоге с городом. В идеале можно будет прогуляться по променаду от Пирита до самого Пальяссааре. Горхолл представлял собой мост, перекинутый от города к морю. Согласно новой концепции, к морю ведет не один объект, но мы открываем морю Старый город и центр Таллинна, объединяя их общественным пространством и сетью улиц в единое целое», – сказал Кылварт.

Фото: Управа города Таллинна.

Суть концепции развития прибрежной зоны заключается в организации нового общественного пространства, в центре которого будут находиться Горхолл, библиотека, парки, пруды и фонтаны. Концепция предлагает комплексный подход в организации удобного для людей городского пространства между Старым и Рыбным портами.

Пять центральных улиц будут продлены вплоть до берега моря, а бульвар Мере соединит побережье и Старый город, что обеспечит новое зонирование пространства. Линия бастионов тоже достигнет моря и образует четыре отдельных парка. Ценную особенность Таллинна – его протяженную береговую линию – подчеркнет неглубокий канал, ведущий к морю. Благодаря этому морская вода появится и в центре города.