Вы снова можете сделать доброе дело, купив пиццу

Ноябрь - месяц благотворительности, и вот уже несколько лет представители Lions Eesti и Pizzakiosk объединяются на один месяц и продают «Львиную пиццу» (Lõvipizza), каждая покупка которой делает маленькое доброе дело.
«Для мира ты можешь быть всего лишь одним добрым человеком, но для нуждающегося ты можешь быть всем миром», - призывает Lions Eesti каждый день совершать случайные добрые дела. Не обязательно для этого покупать пиццу, но каждый также может найти рядом с собой нуждающихся и помочь им.
Продажа пиццы началась уже в 2020 году в представительствах Pizzakiosk OÜ. Автором идеи стал член клуба Lions Klubi Paide Bastion Курре Эрнстен, который на тот момент также был владельцем франшизы Pizzakiosk. Хотя в этом году он продал франшизу, ноябрьская традиция осталась.
Владелец Pizzakiosk Сандер Коoсер рассказал, что «Львиная пицца» - это пицца, созданная с благотворительной целью, а не просто продукт, который уже продавался раньше. «Пицца на сковороде содержит соус BBQ, тертый сыр, фарш, колбасу, маринованный огурец, ананас, кукурузу и чеснок. Она разработана мастерами пиццы Pizzakiosk и использует такие продукты, которые должны понравиться как можно большему числу любителей пиццы», - сказал он.
По словам Коосера, пицца доступна во всех Pizzakiosk, а один евро от покупки каждой пиццы идет на благотворительность проектов, спонсируемых клубами Lions. Благотворительные пиццы доступны только в ноябре.