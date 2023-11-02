Вы снова можете сделать доброе дело, купив пиццу

«Для мира ты можешь быть всего лишь одним добрым человеком, но для нуждающегося ты можешь быть всем миром», - призывает Lions Eesti каждый день совершать случайные добрые дела. Не обязательно для этого покупать пиццу, но каждый также может найти рядом с собой нуждающихся и помочь им.

Продажа пиццы началась уже в 2020 году в представительствах Pizzakiosk OÜ. Автором идеи стал член клуба Lions Klubi Paide Bastion Курре Эрнстен, который на тот момент также был владельцем франшизы Pizzakiosk. Хотя в этом году он продал франшизу, ноябрьская традиция осталась.

Владелец Pizzakiosk Сандер Коoсер рассказал, что «Львиная пицца» - это пицца, созданная с благотворительной целью, а не просто продукт, который уже продавался раньше. «Пицца на сковороде содержит соус BBQ, тертый сыр, фарш, колбасу, маринованный огурец, ананас, кукурузу и чеснок. Она разработана мастерами пиццы Pizzakiosk и использует такие продукты, которые должны понравиться как можно большему числу любителей пиццы», - сказал он.