Под зелеными знаменами Центристской партии разыгрывается поражающее своей абсурдностью представление, в котором главными исполнителями выступают ключевые нарвские центристы. Сюжет этой то ли комедии, то ли драмы закручен вокруг строительства муниципального арендного жилья в Нарве, пишет член городского собрания Нарвы Яна Кондрашова.
Мнение ⟩ Центристы ломают комедию: цель получить деньги не ставится, главное получить отказ на красивую идею
Первоначально идея предыдущей власти, родившаяся и продвигавшаяся при Катри Райк в кресле мэра, считалась нашими сегодняшними оппонентами абсурдной. Построить всего 40 квартир за 9,8 миллиона евро?! О, какая огромная сумма!
В августе 2023 года депутатам прислали проект решения о подаче на конкурс проектов идеи построить в Нарве арендное жилье для приезжающих специалистов. Проект предполагал строительство 40 квартир за 9.8 миллиона евро, до 70% из которых могло составить финансирование из стороннего фонда.
Но не тут-то было! Новое большинство в горсобрании - центристы и сочувствующие - вышло на сцену и категорически заявило: «Нет!» Проект исключили из повестки заседания горсобрания, не допустив обсуждения в зале. Отмели без дискуссий.
Дескать, неслыханная глупость - слишком расточительно. Старая песня: слишком дорого, бюджет под угрозой. То есть обоснованием стал не источник покрытия расходов на реализацию проекта, а именно стоимость проекта и отсутствие острой необходимости. Важно зафиксировать это в памяти, чтобы вкусить кульминацию действа.
Далее все же правящие депутаты в горсобрании Нарвы оставляли идее шанс. В основном в медиа. Обещали вернуться к ней потом, когда-нибудь, построить все дешевле (непонятно, как), но уже в другом месте, не там, где хотела прошлая власть, не на месте снесенного общежития по Вестервалли, 17. Но новый мэр, опытный бизнесмен и центрист Яан Тоотс, внезапно пошел дальше, заявил, что он в принципе против строительства муниципалитетом жилья.
«Нарва не собирается вести бизнес, эти дома будут построены, когда их построят предприниматели и сдадут в аренду своим специалистам на условиях рыночной экономики. У нас есть проблема с социальными домами, один был снесен, а шесть еще стоят, решение этой проблемы является для нас приоритетным», - подчеркнул Тоотс.
И вот главный акт этой истории разворачивается перед нашими глазами прямо сейчас: центристы в парламенте (там они в оппозиции) подают поправки к государственному бюджету на 2024 год, и, о чудо, просят выделить те же 9,8 миллионов евро для строительства тех же не приоритетных 40 квартир и даже по тому же самому адресу. О предложенных поправках гордо рапортует на своей странице в Facebook представитель Ида-Вирумаа от центристов, замещающий член Рийгикогу и председатель правящей фракции «Нарва» Алексей Евграфов .
Да-да, не на приоритетное для Тоотса социальное жилье в Нарве, а на неприоритетное арендное жилье. О предложенных поправках гордо рапортует представитель Ида-Вирумаа от центристов, замещающий член Рийгикогу и председатель правящей фракции «Нарва» Алексей Евграфов, как будто крепко позабыв о том, что еще пару месяцев назад был против строительства арендных домов при поддержке программы «Развитие крупных городских территорий» за деньги фонда.
Тут важно не запутаться. Центрист Евграфов был против в Нарве, теперь в парламенте он «за». Зампредседателя ЦП Яан Тоотс (он же мэр в Нарве) был очень против, а теперь? Осудит поправки Евграфова или придумает, почему они хороши, в отличие от идеи прошлой нарвской власти?
Кто кому начальник в этой комедии: мэр депутату собрания города или депутат парламента заместителю председателя партии? Еще интересно, в курсе ли члены фракции центристов в парламенте о том, под каким противоречием партийных коллег они подписались.
Придумать не так сложно, все на поверхности. Если государство даст деньги Нарве на строительство арендного жилья, то это будет государственный проект, государственные расходы, а город вообще не потратит ни копейки, за что и выступал Тоотс. Правда, справедливости ради нельзя не вспомнить еще раз – строить должен не город, а частный бизнес. К государству, видимо, этот принцип не относится.
Другой вопрос, что государство, конечно, не даст денег на арендное жилье в Нарве. И не только потому, что коалиции свойственно зарубать такие инициативы оппозиции, а последней не свойственно стеснятся в безудержном накидывании статей расходов в проект бюджета, тех статей, которые в нем точно не окажутся.
Не даст, сказав: ваши же правящие депутаты отмели реальный проект строительства муниципального жилья, львиную долю финансирования которого могли бы составить деньги не из нарвского бюджета, чего вы еще хотите? Спорить с этим будет невозможно. Нарва упустила шанс, о котором мечтают многие самоуправления, выбрав другие приоритеты, сознательно и со всей определенностью отказалась.
Забегая вперед, осмелюсь предположить, что, возможно, прозвучат новые аргументы в защиту центристской инициативы в парламенте. Дескать, для города это было дорого (речь идет лишь о доле самофинансирования), но для государственного бюджета 9.8 миллиона – капля в море.
И если это большая сумма для строительства 40 квартир в Нарве, то почему тогда на те же 40 квартир центристы в парламенте просят ту же сумму, а не меньшую на 30%, как предлагали на комиссиях члены фракции Евграфова? Но и простите, а как же вопрос приоритетов в развитии Нарвы, почему было не включить тогда вопрос приоритетного социального жилья в поправку к государственному бюджету? Выходит, у членов фракции да и у самих центристов Тоотса и Евграфова совсем разные видения приоритетов в развитии города? Нам остается лишь наблюдать, чье мнение окажется «приоритнее».
В любом случае все это выглядит очень комично, непродуманно, несогласованно, несерьезно, абсурдно. Неужели нарвские центристы думают таким нелепым образом, требуя того, от чего только что сами громко отказались, приобрести политические очки? Вряд ли.
Скорее пытаются подстраховаться от будущих обвинений в том, что ничего не сделали для привлечения в город специалистов из других муниципалитетов: врачей, учителей, инженеров. Тех, без кого развитие ключевых сфер, решение ключевых задач невозможно. Евграфов скажет потом: мы же попытались. Но нет, это не попытка решения проблемы, а крик вслед ушедшему поезду.
Новая нарвская власть начала правление с того, что похоронила инициативы предыдущей, эмоционально, бездумно, нерационально, автоматически, из принципа: «послушай политических оппонентов и сделай наоборот».
Теперь центристы осознали, что ничего лучше для привлечения специалистов, чем современное муниципальное жилье, им не придумать, так как потенциальным иногородним работникам государственных учреждений, нарвских школ, больницы, промышленных предприятий, по их собственным словам, в Нарве не хватает именно хороших жилищных условий.
Это явное противоречие и дешевый популизм только ухудшают и без того подорванное общественное доверие к центристской партии в Нарве. И уж точно это не приносит никакой обещанной ясности в политическую картину города, вместо того, чтобы обеспечить прозрачность и доверие, так необходимые в работе новой власти. Ведь всем ясно, что цель получить деньги на реализацию идеи арендного жилья путем поправки в парламенте даже не ставится, задача - получить отказ на красиво звучащую идею из Нарвы.