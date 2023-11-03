Нарвские центристы ломают комедию: цель получить деньги не ставится, главное получить отказ на красивую идею

«Нарва не собирается вести бизнес, эти дома будут построены, когда их построят предприниматели и сдадут в аренду своим специалистам на условиях рыночной экономики. У нас есть проблема с социальными домами, один был снесен, а шесть еще стоят, решение этой проблемы является для нас приоритетным», - подчеркнул Тоотс.

И вот главный акт этой истории разворачивается перед нашими глазами прямо сейчас: центристы в парламенте (там они в оппозиции) подают поправки к государственному бюджету на 2024 год, и, о чудо, просят выделить те же 9,8 миллионов евро для строительства тех же не приоритетных 40 квартир и даже по тому же самому адресу. О предложенных поправках гордо рапортует на своей странице в Facebook представитель Ида-Вирумаа от центристов, замещающий член Рийгикогу и председатель правящей фракции «Нарва» Алексей Евграфов .

Да-да, не на приоритетное для Тоотса социальное жилье в Нарве, а на неприоритетное арендное жилье. О предложенных поправках гордо рапортует представитель Ида-Вирумаа от центристов, замещающий член Рийгикогу и председатель правящей фракции «Нарва» Алексей Евграфов, как будто крепко позабыв о том, что еще пару месяцев назад был против строительства арендных домов при поддержке программы «Развитие крупных городских территорий» за деньги фонда.