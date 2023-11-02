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ФОТО ⟩ В районе Таллиннского аэропорта из-за аварии нарушено движение транспорта

Postimees
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Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в четверг днем ​​возле Таллиннского аэропорта произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали водители обоих транспортных средств.

«Сегодня в 13:41 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на Тартуском шоссе недалеко от Таллиннского аэропорта произошло дорожно-транспортное происшествие», - сообщил представитель полиции.

По предварительным данным, столкнулись два автомобиля. Водители обоих транспортных средств получили травмы и были доставлены в больницу на машине скорой помощи. На месте происшествия нарушено движение транспорта. Полиция выясняет подробности ДТП.

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