ФОТО ⟩ В районе Таллиннского аэропорта из-за аварии нарушено движение транспорта

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в четверг днем возле Таллиннского аэропорта произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали водители обоих транспортных средств.
«Сегодня в 13:41 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на Тартуском шоссе недалеко от Таллиннского аэропорта произошло дорожно-транспортное происшествие», - сообщил представитель полиции.
По предварительным данным, столкнулись два автомобиля. Водители обоих транспортных средств получили травмы и были доставлены в больницу на машине скорой помощи. На месте происшествия нарушено движение транспорта. Полиция выясняет подробности ДТП.