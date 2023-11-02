Забота об экологии – это для богатых: Эстония не может позволить себе оставить вредный для окружающей среды завод недостроенным

Государство не может позволить себе оставить завод недостроенным

По словам премьер-министра, поскольку значительная часть инвестиций уже сделана или связана обязательствами, это поставит государство в затруднительное положение. «Завод по производству сланцевого масла - не лучшее решение для нашей экологии, но, опять же, оставлять его недостроенным нам не по карману», - сказал он.

Министр также отметила, что, если будет принято решение не развивать завод, в Ида-Вирумаа останутся не будет создано 450 рабочих мест, а также это может поставить под угрозу 680 рабочих мест на шахте Estonia. «В ситуации, когда у нас в на деле пока не были предприняты меры справедливого перехода, эти альтернативные рабочие места должны быть созданы. Положительным моментом является то, что мы действительно видим, во-первых, заинтересованность в справедливом переходе, а во-вторых, несмотря ни на что, приток инвесторов, - сказала премьер-министр. Она также пообещала поднять вопрос о продлении сроков использования средств Фонда справедливого перехода на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом на следующей неделе.