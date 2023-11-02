Выступая в четверг на правительственной конференции, премьер-министр Кая Каллас заявила, что у правительства есть три варианта развития событий в связи с нереализованным проектом строительства завода по производству сланцевого масла Enefit Power: прекратить строительство и развитие завода, отложить это до принятия Закона о климате или внести поправки в закон, чтобы выдать временное комплексное разрешение на эксплуатацию завода.
Забота об экологии – это для богатых: Эстония не может позволить себе оставить вредный для окружающей среды завод недостроенным
Каллас заявила, что в долгосрочной перспективе завод по производству сланцевого масла не будет соответствовать климатическим целям Эстонии. Премьер-министр пояснила, что ыременное разрешение дает возможность регулировать процесс таким образом, что когда завод перестанет соответствовать климатеическим целям, его деятельность будет прекращена.
11 октября Государственный суд аннулировал разрешение, выданное входящей в концерн Eesti Energia компании Enefit Power AS, поскольку при выдаче разрешения были допущены ошибки в оценке воздействия на окружающую среду.
Государство не может позволить себе оставить завод недостроенным
По словам премьер-министра, поскольку значительная часть инвестиций уже сделана или связана обязательствами, это поставит государство в затруднительное положение. «Завод по производству сланцевого масла - не лучшее решение для нашей экологии, но, опять же, оставлять его недостроенным нам не по карману», - сказал он.
Министр также отметила, что, если будет принято решение не развивать завод, в Ида-Вирумаа останутся не будет создано 450 рабочих мест, а также это может поставить под угрозу 680 рабочих мест на шахте Estonia. «В ситуации, когда у нас в на деле пока не были предприняты меры справедливого перехода, эти альтернативные рабочие места должны быть созданы. Положительным моментом является то, что мы действительно видим, во-первых, заинтересованность в справедливом переходе, а во-вторых, несмотря ни на что, приток инвесторов, - сказала премьер-министр. Она также пообещала поднять вопрос о продлении сроков использования средств Фонда справедливого перехода на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом на следующей неделе.
«Если мы все-таки решим, так сказать, минимизировать ущерб, построить этот завод сейчас так, чтобы он соответствовал климатическим целям, изменить таким образом закон, то у нас будет время до 2035 года, чтобы создать там альтернативные рабочие места», - продолжила Каллас.
Общий объем средств Фонда справедливого перехода Европейского союза для Эстонии составляет 340,3 миллиона евро, однако, по данным Министерства финансов, по состоянию на конец октября пристроить в качестве инвестиций в проекты удалось лишь 64,4 миллиона евро, или 18,9 процента от этой суммы. Доступные для использования средства, для которых законодательно установлены условия предоставления поддержки, составляют 280,5 миллиона евро, или 82,6 процента от общего бюджета.
Фонд справедливого перехода состоит из двух финансовых компонентов: 56 процентов - это средства так называемого Фонда перезапуска, срок действия которого длится до конца августа 2026 года, остальные 44 процента - это средства из фондов политики сплочения на бюджетный период 2021–2027 гг., которые можно будет использовать до конца 2029 года.