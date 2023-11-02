ФОТО ⟩ Смотрите, какую виллу продает обладательница «Оскара» Хэлли Берри

Дом Хэлли Берри в Малибу. Фото: Fashionpps / Zuma Press Wire / Scanpix

Обладательница «Оскара» купила современную виллу в 2004 году за 8,5 миллиона долларов. Теперь Берри решила продать дом и просит за него уже 18 миллионов.

Дом Хэлли Берри в Малибу. Фото: Fashionpps / Zuma Press Wire / Scanpix

Дом с тремя спальнями и пятью ванными комнатами был основным жильем Берри в течение первого года после покупки. Затем она использовала его исключительно как место отдыха на выходных, сообщает WSJ. «Я ищу возможность найти для себя новое волшебное место», - прокомментировала актриса продажу дома.

Дом Хэлли Берри в Малибу. Фото: Fashionpps / Zuma Press Wire / Scanpix

Дом с оригинальным фасадом в виде волны стоит на самом берегу океана. «Я всегда любила океан. Дом находится на пляже, но при этом в уединенном месте. Тут никогда не бывает много людей», - рассказала она изданию WSJ.

Дом Хэлли Берри в Малибу. Фото: Fashionpps / Zuma Press Wire / Scanpix

В интерьере дома преобладают светлые и спокойные тона. Нейтральная цветовая гамма хорошо сочетается с прекрасными океанскими видами.