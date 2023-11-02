Как же так? Один из крупнейших европейских футбольных клубов проиграл команде третьей лиги

Примерно через четверть часа «Бавария» сумела выйти вперед благодаря голу Томаса Мюллера, но Патрик Зонтхаймер незадолго до конца первого тайма сравнял счет. Хотя «Бавария» была более сложной командой, последнее слово осталось за хозяевами. Победный гол на шестой дополнительной минуте забил Марсель Гаус.

«Саарбрюккен» играет в третьей лиге Германии, в которой в прошлом сезоне занял пятое место. После победы над «Баварией» они вышли в 1/8 финала кубка.

«Мы не были заносчивы и не относились к нашему сопернику легкомысленно. Можно привести 100 причин или ни одной. Странное ощущение, — сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель после шокирующего поражения. - Все, кто сказал, что мы должны были победить, правы. Мы очень расстроены».