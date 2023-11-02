Международная организация обвиняет Грецию в насильственном возвращении мигрантов

За последние годы десятки тысяч беженцев из Сирии, Афганистана, Пакистана и других стран прибыли в Грецию из Турции по морю и суше. Греция усилила патрулирование в Эгейском море в сотрудничестве с Европейским пограничным агентством Frontex.

«Команды "Врачей без границ" стали свидетелями того, насколько обычными стали возвращения и насколько совершенно незащищенными оказались люди, ищущие убежища в Греции», - говорится в отчете организации.

«Несмотря на обширные и надежные доказательства, власти Греции, ЕС и его государства-члены не привлекли виновных в этих нарушениях к ответственности».

В июне у полуострова Пелопоннес перевернулся и затонул перегруженный рыболовный траулер, 82 находившихся на борту беженца утонули и несколько сотен остались пропавшими без вести. Сорок выживших подали иск против греческих властей, утверждая, что они не отреагировали должным образом, когда корабль тонул.

Организация считает, что в нынешней ситуации на границах Европы виновата политика ЕС, которая закрывает глаза на продолжающееся насилие над нуждающимися. Несмотря на широко распространенную документацию о насильственных возвращениях, ни в Греции, ни в Европе уже долгое время никто не привлечен к ответственности.

За последние два года гуманитарная организация оказала неотложную медицинскую помощь почти 8000 человек, в том числе более 1500 детям. Большинство пациентов «Врачей без границ» по прибытии в страну назначения попадают в порочный круг насилия. По данным организации, они зафиксировали свидетельства физического насилия и навязчивых обысков мужчин, женщин и детей.