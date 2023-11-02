Премьер-министр Кая Каллас в интервью Postimees заявила, что Эстония не планирует взаимодействовать с Гонконгом по вопросу расследования разрыва Balticconnector. Она также подвергла критике предложенный «Отечеством» альтернативный бюджет, назвав его пустым документом.
ВИДЕО ⟩ Кая Каллас: что бы я ни делала, меня всегда критикуют
- Есть ли у Эстонии планы по взаимодействию с Гонконгом? В конце концов, это автономия, хотя бы в какой-то степени. (Судно Newnew Polar Bear, подозреваемое в повреждении кабеля связи и газопровода, ходит под флагом Гонконга).
- Мы поддерживали и поддерживаем контакт с китайскими властями. Такую линию мы держим с Финляндией.
- Но почему не с Гонконгом?
- Я даже не могу ответить на этот вопрос. Мы руководствуемся политикой единого Китая, и он является нашим партнером.
- Какую именно помощь или поддержку мы ожидаем от Китая, какую практическую ценность она может иметь?
- Мы обратимся с просьбой о правовой помощи, чтобы можно было провести расследование и выяснить, не китайское ли судно нанесло эти повреждения. Чтобы посмотреть и получить доступ к вахтенным журналам этого судна, в которых очень четко написано, что произошло или не произошло. Все это входе обычного расследования. О чем именно хотят спросить следователи, я не могу ответить подробно.
- На следующей неделе Эстонию посетит министр иностранных дел Тайваня. Если посмотреть на это и на проблему Balticconnector, как эти вещи могут повлиять на наши отношения с Китаем?
- Я не думаю, что это как-то повлияет на наши отношения с Китаем.
- По поводу пресс-конференции прокуратуры было много разговоров, что вы не должны были там присутствовать, потому что это неуместно. Так почему же вы все-таки там были?
- У нас была договоренность, что на этой пресс-конференции будут присутствовать следователи и прокурор. В последний момент эти органы решили, что нужно, чтобы кто-то ответил на вопросы, которые задает пресса. Ведь вы спрашивали о дипломатических отношениях, вы спрашивали о шагах НАТО, вы спрашивали об укреплении обороны, на которые следователи и прокурор не могли ответить. Поэтому в последний момент - я была совсем в другом месте - я поехала туда, чтобы ответить на ваши вопросы. Но я всегда получаю критику, что бы я ни делала.
- В последних рейтингах «Отечество» обогнало Партию реформ. О чем это говорит - о том, что Партия реформ сделала что-то неправильно или плохо, или, что оппозиция сделала что-то хорошо?
- Мы переживаем чрезвычайно трудные времена и нам приходится принимать очень сложные решения. На Партии реформ лежит ответственность за управление страной в такое сложное время, и понятно, что быть в оппозиции сейчас - это здорово. Все, что делает правительство, непопулярно в глазах народа. Оседлать эту волну - это здорово.
В конечном счете, я надеюсь, что люди поймут, что я не обязана принимать такие решения и что я не занимаюсь самобичеванием. Я имею в виду, что я не хочу принимать эти решения, но я должна их принимать. Мы должны взять на себя эту ответственность и нам не на кого ее переложить. За это мы и получаем эти атаки.
- Недавно «Отечество» представило свой альтернативный бюджет страны. Планирует ли коалиция рассмотреть его или взять из него какие-либо идеи?
- Я спрашивала об этом, но это абсолютно пустой документ и полный блеф. Он хорош для медийного шоу, но по существу там ничего нет.
- Вы с ним ознакомились?
- Я лично не смотрела, но наши финансовые эксперты смотрели.
- Пустой документ, потому что цифры не сходятся, или почему?
- Я не собираюсь комментировать то, что наши эксперты могут прокомментировать лучше. Я сама его не смотрела, но говорят, что там нет предметных решений сложных финансовых проблем, с которыми мы столкнулись.
- Много говорилось о компенсации расходов депутатов, но решения нет. Состоялось заседание Рийгикогу, и было высказано мнение, что этот вопрос необходимо обсудить. Что можно сделать, чтобы прекратить эти дебаты, ведь это, по сути, относительно незначительный вопрос в масштабах страны?
- Да, это так, но я являюсь представителем правительства, и у нас существует разделение властей. Не мне вмешиваться в то, что делает парламент со своими компенсациями расходов. Мы действительно договорились на уровне правительства о сокращении роста зарплат, чтобы быть солидарными с народом. Но то, что делает Рийгикогу, остается на усмотрение самого Рийгикогу.