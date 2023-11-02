ВИДЕО ⟩ Кая Каллас: что бы я ни делала, меня всегда критикуют

- У нас была договоренность, что на этой пресс-конференции будут присутствовать следователи и прокурор. В последний момент эти органы решили, что нужно, чтобы кто-то ответил на вопросы, которые задает пресса. Ведь вы спрашивали о дипломатических отношениях, вы спрашивали о шагах НАТО, вы спрашивали об укреплении обороны, на которые следователи и прокурор не могли ответить. Поэтому в последний момент - я была совсем в другом месте - я поехала туда, чтобы ответить на ваши вопросы. Но я всегда получаю критику, что бы я ни делала.

- В последних рейтингах «Отечество» обогнало Партию реформ. О чем это говорит - о том, что Партия реформ сделала что-то неправильно или плохо, или, что оппозиция сделала что-то хорошо?

- Мы переживаем чрезвычайно трудные времена и нам приходится принимать очень сложные решения. На Партии реформ лежит ответственность за управление страной в такое сложное время, и понятно, что быть в оппозиции сейчас - это здорово. Все, что делает правительство, непопулярно в глазах народа. Оседлать эту волну - это здорово.