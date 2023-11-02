Государственный суд отклонил апелляцию депутатов Рийгикогу: иначе было нельзя

Члены фракции EKRE Рийгикогу подали апелляцию из-за того, что на их запросы не ответили в течение предусмотренных конституцией 20 сессионных дней и что первое чтение инициированного фракцией законопроекта не состоялось в течение семи рабочих недель, предусмотренных Законом о регламенте и порядке работы Рийгикогу. Подавшие апелляцию не получили ответы на свои запросы в течение срока, установленного Конституцией, но, по мнению Коллегии Госсуда по конституционному надзору, исключение из рассматриваемого правила о сроках допустимо в ситуации, когда невозможно ответить на запросы в установленный срок без нанесения существенного ущерба работоспособности Рийгикогу или других конституционных учреждений или правам других депутатов Рийгикогу. Те же соображения были приняты во внимание коллегией при рассмотрении вопроса о нарушении права законодательной инициативы подавших апелляцию.

Согласно предыдущей практике Рийгикогу, рассмотрение одного проекта или запроса длится примерно час, и исходя из этого, на обсуждение всех представленных проектов и запросов на заседании Рийгикогу ушло бы около 500 часов. При этом необходимо учитывать, что в Рийгикогу на рассмотрение поступают новые проекты и запросы, а в повестку дня Рийгикогу должны быть включены и другие вопросы, в том числе прямо предусмотренные Конституцией.

Количество внесенных законопроектов и запросов необычайно велико, и одно только их рассмотрение в ходе очередных заседаний Рийгикогу заняло бы много времени. Оценивая ситуацию в целом, Коллегия пришла к выводу, что если бы Рийгикогу соблюдал все процедурные сроки, то его работоспособность была бы существенно нарушена.