Начало полетов на Рухну снова отложено

«В настоящий момент проиходит оформление разрешения на работу авиалинии, и мы начнем полеты сразу после получения согласований. Пока не будут выполнены все формальности, мы не будем принимать новые бронирования», - сказало предприятие Diamond Sky. Авиакомпания проинформировала, что открытие сезона полетов ожидается в понедельник, 6 ноября, но точное время будет объявлено в пятницу.