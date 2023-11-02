Начало полетов на Рухну снова отложено

Хотя в среду обслуживающее авиалинию до Рухну предприятие OÜ Diamond Sky сообщило, что полеты на остров Рухну начнутся в пятницу, теперь уже ясно, что начало полетов снова отложено.
«В настоящий момент проиходит оформление разрешения на работу авиалинии, и мы начнем полеты сразу после получения согласований. Пока не будут выполнены все формальности, мы не будем принимать новые бронирования», - сказало предприятие Diamond Sky. Авиакомпания проинформировала, что открытие сезона полетов ожидается в понедельник, 6 ноября, но точное время будет объявлено в пятницу.
Регулярные полеты на Рухну должны были начаться уже в начале октября, однако в ходе начавшихся летом работ по техобслуживанию самолета выяснилось, что сломалось шасси самолета, замена которого затянулась из-за поставок запчастей.
Рейсы до Рухну предприятие OÜ Diamond Sky обслуживает самолетом Britten-Norman BN2, вмещающим до 9 пассажиров.