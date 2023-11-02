Россия задержала гражданина Эстонии в Ивангороде

Гражданин Эстонии задержан при попытке выехать из Ивангорода в Нарву. Об этом в четверг 2 ноября сообщает Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ) в своем Telegram-канале.

«Нагрудный крест со свастикой и награду времен Гражданской войны в России мужчина пытался вывезти в Эстонию на личном авто», - сказано в сообщении, которое российские таможенники почему-то украсили смайликом, который напоминает звезду Героя России. При этом свастику на фото немецкой награды времен Третьего рейха пресс-служба СЗТУ заретушировала.

Предметы изъятые у гражданина Эстонии при попытке выехать из РФ через Ивангород, 2 ноября 2023 года. Фото: скриншот Telegram-канал СЗТУ

Утверждается, что военные награды были найдены внутри 63-х коробок с незадекларированной полиграфической продукцией. К железному кресту прилагались документы немецкого военнослужащего, датированные 1943 годом. «Наградой времен Гражданской войны» оказался знак отличия Первого Кубанского «Ледяного» похода (одна из первых операций так называемой «Белой армии» под командованием генералов Л. Г. Корнилова, М. В. Алексеева, а после гибели первого - А. И. Деникина, когда весной 1918 года борцы с большевиками сражались на Кубани - прим.ред.).

Гражданин Эстонии якобы так же пытался вывести ряд документов времен Второй мировой войны и наградной лист к «Восточной медали» 1942 года, которой военное командование Вермахта отмечало участников зимней кампании 1941-1942 годов. Любопытно, что форма и раскраска ленты этой нацистской награды повторяет ленту на которой висит золотая красная звезда на смайлике, в сообщении СЗТУ.

Сравнение лент на смайлике из сообщения российских таможенников и на нацистской награде для участников зимней кампании 1941-1942 годов. Фото: Коллаж Rus.Postimees

«В отношении нарушителя сразу возбудили дело по ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Изъятые награды направили на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных решений в отношении гражданина Эстонии», - уточняют российские государственные СМИ.

«Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16.4 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей», - гласит административный кодекс РФ.