Ханно Певкур: растущие угрозы безопасности приведут к изменениям в международном морском праве

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) рассказал ведущей студии Postimees Улле Лянтс, что ВМС Эстонии провели подводную съемку в картографированном месте разрыва эстонско-финского газопровода и передали полученные материалы следственным органам. По мнению Певкура, в будущем в случае угрозы безопасности странам должна быть предоставлена возможность проверять суда, курсирующие в международных водах.
- Когда началась война в Украине, мы очень внимательно следили за тем, что происходит у сухопутной границы, не была ли оставлена без внимания морская граница?
- Конечно, нет. Нет сомнений, что мы имеем очень точную картину того, что происходит на море. Просто то, что происходит в морских водах, регулируется другими правилами. Если на суше мы можем осуществлять контроль по своим правилам, то на море приходится учитывать международные морские конвенции, которые позволяют судну пройти от берегов Египта до Санкт-Петербурга таким образом, чтобы никто не смог подняться на его борт. Международное морское право дает судам право свободного передвижения в международных водах. При этом точная информация о людях, действующих в морских водах, имеется у эстонского государства.
- Но мы не можем спросить у них, с какой целью они находятся в какой-то точке. Несколько дней назад финские СМИ написали, что возле поврежденного эстонско-финского газопровода были замечены российские научно-исследовательские суда с выключенными средствами связи, и мы не знаем, что они там делали.
- Точно так же и с летательными аппаратами, у нас достаточно примеров, когда российские воздушные суда либо нарушали наше воздушное пространство в районе острова Вайндлоо, либо летали там с выключенными транспондерами. У моря в этом смысле та же история. В море на судах должна быть включена система связи, чтобы была возможность их идентифицировать.
При этом даже суда с выключенной системой связи не смогут скрыться от наших радаров. И в таком случае мы отправим либо наш патрульный катер, либо самолет погранохраны, который вылетит и обнаружит движущийся в море объект, а также сделает необходимые снимки. По крайней мере, когда кто-то перемещается в море, для него невозможно двигаться так, чтобы мы не узнали, с кем имеем дело.
- После того, как стало известно, что именно в результате деятельности человека были повреждены Balticconnector и два кабеля связи, повысился ли уровень опасности в Балтийском море?
- Мы подняли уровень готовности ВМС уже после инцидента с «Северным потоком». Мы стали гораздо более внимательно относится к движению судов. После этих инцидентов не только Эстония и Финляндия изменили свое поведение, но и НАТО в целом принял новый подход. Помимо НАТО у нас также есть формат оборонного сотрудничества Северных стран, и в этом формате мы также договорились увеличить наше присутствие в Балтийском море, в Финском заливе.
Так что в будущем тут появится больше военных кораблей. Что касается этого происшествия, то и на сегодняшний день мы до сих пор не знаем, намеренное оно или непреднамеренное, мы знаем лишь, что это была человеческая деятельность, поэтому придется дать следователям время на то, чтобы рассмотреть все версии. Я думаю, что однажды мы должны прийти к тому, что мы подвергнем пересмотру конвенции морского права на уровне международного сообщества, и в случае угрозы безопасности предоставим странам возможность проверять, что это за корабль и что на нем происходит, если этот корабль находится в международных водах, граничащих с экономической зоной госудаства.
- В свете этого инцидента с газопроводом также заговорили о возможности закрытия Балтийского моря в случае опасности. Наверное, это неосуществимо?
- Я тоже не думаю, что это очень разумный и соразмерный подход. Сейчас важнее выяснить всю подоплеку этих инцидентов. Мы получили сейчас подводное изображение. На сегодняшний день ВМС Эстонии проделали большую картографическую работу, мы собрали много информации, передали ее следователям, и теперь следователям предстоит соединить эти разные данные в одной картине и сделать выводы. Тогда мы сможем решить, что следует делать в будущем и что мы можем сделать сейчас. На данный момент наши действия в международных водах ограничены все теми же международными конвенциями по морскому праву.
- Если предположение о том, что за преднамеренным повреждением подводной инфраструктуры стоит Россия или связанная с ней страна, подтвердится, что мы будем делать с этим знанием? Ведь нам и так уже ясно, что Россия - наш враг.
- Конечно, опасность может прийти в Эстонию только с востока. С другой стороны, необходимо учитывать, что Балтийское море, несмотря на свои небольшие размеры, имеет стратегическое значение. Сюда также могут приходить суда из разных стран, и поэтому нам очень важно знать, кто прибывает в воды рядом с нами, и какими могут быть наши возможные модели поведения, призванные не допускать подобных инцидентов в будущем.