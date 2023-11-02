Ханно Певкур: растущие угрозы безопасности приведут к изменениям в международном морском праве

При этом даже суда с выключенной системой связи не смогут скрыться от наших радаров. И в таком случае мы отправим либо наш патрульный катер, либо самолет погранохраны, который вылетит и обнаружит движущийся в море объект, а также сделает необходимые снимки. По крайней мере, когда кто-то перемещается в море, для него невозможно двигаться так, чтобы мы не узнали, с кем имеем дело.

- После того, как стало известно, что именно в результате деятельности человека были повреждены Balticconnector и два кабеля связи, повысился ли уровень опасности в Балтийском море?

- Мы подняли уровень готовности ВМС уже после инцидента с «Северным потоком». Мы стали гораздо более внимательно относится к движению судов. После этих инцидентов не только Эстония и Финляндия изменили свое поведение, но и НАТО в целом принял новый подход. Помимо НАТО у нас также есть формат оборонного сотрудничества Северных стран, и в этом формате мы также договорились увеличить наше присутствие в Балтийском море, в Финском заливе.