Пожар в многоквартирном доме в Вильянди произошел по вине жильца

Вечером 27 октября в одной из комнат квартиры жилого дома на улице Тооме в Вильянди загорелась мобильная инфракрасная газовая плита. Баллон, подключенный к газовому обогревателю, который был вынесен на балкон, взорвался, что привело к масштабному возгоранию двускатной крыши дома, которое спасатели тушили около шести часов. Причиной пожара стало неправильное использование газового баллона. Баллон, использованный для питания мобильного газового обогревателя, был предназначен только для газовых погрузчиков.

Газовые баллоны для погрузчиков предназначены для использования только на грузовых подъемниках. Эти баллоны снабжены дополнительной трубкой, или сифоном, которая размещается внутри баллона и через которую газ подается к вентилю в жидком виде, а не в виде пара, как в обычных баллонах. «Категорически запрещается использовать такие баллоны в других бытовых или промышленных целях», - пояснили в пресс-релизе Спасательного департамента.

При использовании любого газового устройства необходимо строго следовать инструкциям по эксплуатации, а также использовать предусмотренные в них соединения и баллоны. Любая ошибка может привести к серьезной аварии. При необходимости для получения более подробных инструкций по использованию устройства следует вызвать специалиста газовой компании.