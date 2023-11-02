Центр крови бьет тревогу: запасы крови одной из групп на исходе

По сообщению Центра крови Северо-Эстонской региональной больницы, запасы крови нулевой резус-отрицательной группы в настоящее время на критическом уровне, поэтому Центр крови приглашает доноров с этой группой крови сдавать кровь.
Сдать кровь можно в Таллинне по адресу Валукоя, 7 в понедельник, среду и пятницу с 9 до 17 часов, а во вторник и четверг - с 10 до 18 часов. Можно также сдать кровь в Таллинне в пункте на бульваре Эстония, 1 в понедельник и пятницу с 8 до 16 часов и со вторника по четверг с 11 до 19 часов.
В пятницу сдать кровь можно будет с 10 часов до 14.30 в Народном доме Мярьямаа (Сауна, 2).