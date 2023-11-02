На Западную Европу обрушился мощный шторм, есть погибшие

На запад Европы обрушился сформировавшийся над Атлантикой шторм «Киаран». В ночь на четверг, 2 ноября, во власти стихии оказались юго-запад Англии и северо-запад Франции.

Во Франции упавшими деревьями были блокированы множество дорог и железнодорожных путей, около 1,2 млн домохозяйств остались без электричества, десятки тысяч человек были отрезаны от мобильной связи. Более 1300 человек были эвакуированы, передает dpa со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

Кроме того, сообщается о гибели во Франции одного человека: в результате упавшего на грузовик дерева погиб водитель. На атлантическом и северном побережье Франции объявлена опасность наводнения. В регионе Бретань высота волн достигала 21 метра, а порывы ветра - 200 км/ч.

Повышенный уровень опасности в результате экстремальной погоды объявлен в 31 департаменте, введены ограничения на движение грузового транспорта. Задержаны и отменены ряд рейсов в аэропортах Бреста и Кампера.

В Германии погибла женщина

Один человек погиб и в Германии. В горном массиве Гарц молодая женщина во время прогулки с мужем и детьми в результате падения дерева получила травмы, несовместимые с жизнью. Метеорологическая служба Германии объявила на 2 ноября штормовое предупреждение для побережья Северного моря и предупреждение о сильном ветре для некоторых районов на балтийском побережье.