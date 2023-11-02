Департамент здоровья: коронавирус не отступает, грипп наступает, но робко

Всего на прошлой неделе острыми вирусами верхних дыхательных путей заболели 2514 человек, 36,2 процента из них - дети до 14 лет. Средний показатель заболеваемости на 100 000 жителей составил 188,8. Почти половина случаев зарегистрирована в Таллинне. За неделю заболеваемость выросла на 25 процентов.