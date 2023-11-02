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Департамент здоровья: коронавирус не отступает, грипп наступает, но робко

BNS
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Десяткам людей с коронавирусом на прошлой неделе потребовалась в Эстонии госпитализация.
Десяткам людей с коронавирусом на прошлой неделе потребовалась в Эстонии госпитализация. Фото: Tairo Lutter

По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе в Эстонии вирусом гриппа А заболели пятеро, а коронавирусом - 1148 человек. Заболеваемость ОРЗ за неделю выросла на 25 процентов.

Всего на прошлой неделе острыми вирусами верхних дыхательных путей заболели 2514 человек, 36,2 процента из них - дети до 14 лет. Средний показатель заболеваемости на 100 000 жителей составил 188,8. Почти половина случаев зарегистрирована в Таллинне. За неделю заболеваемость выросла на 25 процентов.

Департамент здоровья оценил заболеваемость гриппом как низкую.

За неделю зарегистрировано 1148 случаев коронавируса. Заболеваемость выросла на 41 процент, особенно выросла заболеваемость среди подростков. В больницу были доставлены 142 человека, больше половины из них доставлены из-за симптомов коронавируса.

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