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Эстония направит Израилю медицинскую и гуманитарную помощь почти на четверть млн евро

rus.postimees.ee
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Ханно Певкур.
Ханно Певкур. Фото: Evija Trifanova

В четверг утром состоялся телефонный разговор министра обороны Ханно Певкура с израильским коллегой Йоавом Галлантом о ситуации в секторе Газа и предложении Эстонии направить в регион почти четверть миллиона евро в качестве медицинской и гуманитарной помощи.

Министр обороны Певкур выразил соболезнования израильскому коллеге в связи с погибшими в результате терактов. «В свете чудовищных террористических атак 7 октября понятно, что Израиль имеет право на самооборону, чтобы обеспечить безопасность израильского народа», - сказал он.

«Эстония солидарна с Израилем в этом вопросе, и в ответ на недавний запрос министерства обороны Израиля предложение кабинета министров состоит в том, чтобы передать в дар Израилю медицинское оборудование, которое в настоящее время необходимо стране во время продолжающейся военной операции. Кроме того, Эстония при координации Министерства иностранных дел выделит финансовую поддержку палестинцам на нужды гуманитарной помощи», - заявил министр обороны Эстонии.

В телефонном разговоре министр обороны Певкур также отметил необходимость соблюдать международное право и избегать гуманитарного кризиса и жертв среди гражданского населения.

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