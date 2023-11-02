В четверг утром состоялся телефонный разговор министра обороны Ханно Певкура с израильским коллегой Йоавом Галлантом о ситуации в секторе Газа и предложении Эстонии направить в регион почти четверть миллиона евро в качестве медицинской и гуманитарной помощи.
Эстония направит Израилю медицинскую и гуманитарную помощь почти на четверть млн евро
Министр обороны Певкур выразил соболезнования израильскому коллеге в связи с погибшими в результате терактов. «В свете чудовищных террористических атак 7 октября понятно, что Израиль имеет право на самооборону, чтобы обеспечить безопасность израильского народа», - сказал он.
«Эстония солидарна с Израилем в этом вопросе, и в ответ на недавний запрос министерства обороны Израиля предложение кабинета министров состоит в том, чтобы передать в дар Израилю медицинское оборудование, которое в настоящее время необходимо стране во время продолжающейся военной операции. Кроме того, Эстония при координации Министерства иностранных дел выделит финансовую поддержку палестинцам на нужды гуманитарной помощи», - заявил министр обороны Эстонии.
В телефонном разговоре министр обороны Певкур также отметил необходимость соблюдать международное право и избегать гуманитарного кризиса и жертв среди гражданского населения.