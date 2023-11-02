Житель России надоумил молдавскую пару нарисовать антисемитские граффити в Париже

Пара молдавского происхождения, арестованная за граффити Звезды Давида на стене дома в 10-м округе Парижа, столицы Франции, действовала под руководством человека, проживающего в России.
По данным французской прокуратуры, пара обвиняется в вандализме при отягчающих обстоятельствах, поскольку деяние было мотивировано религией или происхождением, сообщила радиостанция "Европа-1".
33-летний мужчина молдавского происхождения и 29-летняя женщина, нарисовавшие Звезду Давида на здании школы в прошлую пятницу, были арестованы вскоре после совершения преступления и с тех пор находятся под стражей, сообщили вчера власти.
О деятельности пары сообщил местный житель, который увидел мужчину и женщину, рисовавших «знак синей звезды». В тот же день антисемитское граффити было удалено со здания школы.
Находясь под стражей, мужчина и женщина заявили, что совершили нарушение по приказу третьего лица, проживающее в России.
Поскольку оба молдавских гражданина также находились во Франции нелегально, они были доставлены в следственный изолятор, сообщила прокуратура. Однако расследование по обвинению в вандализме закрыли, поскольку их планируется наказать за нелегальное нахождение во Франции и депортировать.
Около 60 звезд Давида, символов иудаизма и государства Израиль, были нарисованы на домах в 14-м округе Парижа на этой неделе. По данным французской прокуратуры, авторы этих граффити пока не установлены.
С момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября французские власти зарегистрировали 857 антисемитских актов, заявил вчера министр внутренних дел Жеральд Дарманен. «За три недели было зарегистрировано столько же антисемитских актов, сколько за весь год», - добавил он.
По словам Дарманена, полиция и судебные органы начали несколько расследований по поводу антиеврейских фресок в столице. Министр пообещал еврейской общине Франции, что власти безусловно будут защищать ее днем и ночью.