В Пакистане начались облавы на беженцев из Афганистана. Сотни тысяч бегут в сторону границы

Что происходит

В четверг на северо-западной границе Пакистана и Афганистана в провинции Белуджистан скопились тысячи человек.

Несмотря на опасность, связанную с возвращением домой, многие афганцы предпочитают добровольно покинуть Пакистан, так как в противном случае их ждет арест и насильственное выдворение.

По словам многих, они не сделали это в отведенный промежуток времени, поскольку не ожидали, что власти решатся на столь жесткие действия.

Сообщается, что более ста человек были задержаны в четверг в крупном городе Карачи и еще 425 - в Кветте, крупнейшем городе приграничной провинции Белуджистан.

Представитель властей Абдул Насир Хан заявил агентству Reuters, что за минувший месяц через КПП в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан Пакистан покинули 128 тысяч человек, более 24 тысяч пересекли границу за одну только минувшую среду и еще десятки тысяч ждут своей очереди.

Еще около 20 тысяч человек выехали из Пакистана другими маршрутами.

По словам Хана, контрольно-пропускные пункты уже несколько дней работают по ночам, это необычная практика, но необходимая для обеспечения большей проходимости.

Как заявил чиновник, вдоль границы в Хайбер-Пахтунхве разбит временный лагерь, где семьи могут относительно комфортно дожидаться перехода.

Однако независимо проверить эти заявления не удается, так как прессу не пускают в пограничные районы.

Хаос по обе стороны границы

Афганские беженцы покидают Пакистан. Фото: AFP