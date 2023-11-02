«Важные истории»: в России в приоритете вербовка безработных, мигрантов и должников

Аппарат полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) поручил региональным органам власти еженедельно отчитываться о результатах вербовки людей на войну, сообщает «Медуза» со ссылкой издание «Важные истории», в распоряжении которого оказался этот документ.
В письме от 3 октября 2023 года, которое получил начальник регионального управления Росгвардии Александр Пляскин, говорилось, что полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев поручил обеспечить еженедельное информирование о работе органов власти по привлечению граждан к заключению контрактов с ВС РФ по установленной форме.
К письму прилагается таблица, куда чиновники должны заносить данные о числе людей, с которыми провели консультации о заключении контракта, и число согласившихся отправиться на войну. Также в таблице должен быть указан план по вербовке и данные о том, в какой степени этот план удалось выполнить.
В документе предусмотрены 22 категории людей, подлежащих вербовке. Вот некоторые из них:
- люди, совершившие преступления небольшой или средней тяжести, в отношении которых ведется предварительное расследование;
- граждане, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие непогашенную либо неснятую судимость;
- осужденные, содержащиеся в исправительных учреждениях;
- банкроты и люди, имеющие существенную задолженность по исполнительным производствам;
- безработные и люди, состоящие на учете в органах службы занятости;
- люди, получившие российское гражданство, а также иностранцы, подавшие заявление на гражданство либо подлежащие выдворению или депортации.
Глава общественного движения «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко в комментарии «Важным историям» отметил, что такой фокус российских властей на уязвимых слоях населения, вероятно, связан с тем, что Минобороны не смогло привлечь на военную службу необходимое число людей.
«Поэтому дано жесткое задание исполнительной власти подключиться к этому набору и целенаправленно вести его среди ущемленных слоев: мигрантов, должников. То есть тех, кого можно каким-то образом прищучить. Подписание контракта до сих пор добровольное, но можно уговорить или поставить какие-то условия, или сделать жизнь невыносимой. Например, то же миграционное законодательство очень нечеткое и сложное. Люди могли приехать, подать документы, но им еще ничего не сделано. Или сроки нарушены. И можно либо выдворить этого человека, его семью, либо сказать, что мы тебя сейчас быстро оформим, семье дадим гражданство, а ты пойдешь воевать», - заявил Кривенко.