«Важные истории»: в России в приоритете вербовка безработных, мигрантов и должников

В письме от 3 октября 2023 года, которое получил начальник регионального управления Росгвардии Александр Пляскин, говорилось, что полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев поручил обеспечить еженедельное информирование о работе органов власти по привлечению граждан к заключению контрактов с ВС РФ по установленной форме.

К письму прилагается таблица, куда чиновники должны заносить данные о числе людей, с которыми провели консультации о заключении контракта, и число согласившихся отправиться на войну. Также в таблице должен быть указан план по вербовке и данные о том, в какой степени этот план удалось выполнить.

В документе предусмотрены 22 категории людей, подлежащих вербовке. Вот некоторые из них:

люди, совершившие преступления небольшой или средней тяжести, в отношении которых ведется предварительное расследование;

граждане, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие непогашенную либо неснятую судимость;

осужденные, содержащиеся в исправительных учреждениях;

банкроты и люди, имеющие существенную задолженность по исполнительным производствам;

безработные и люди, состоящие на учете в органах службы занятости;

люди, получившие российское гражданство, а также иностранцы, подавшие заявление на гражданство либо подлежащие выдворению или депортации.

Глава общественного движения «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко в комментарии «Важным историям» отметил, что такой фокус российских властей на уязвимых слоях населения, вероятно, связан с тем, что Минобороны не смогло привлечь на военную службу необходимое число людей.