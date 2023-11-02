Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа
«Новости в 7» за 2 ноября: решения и предостережения правительства, лучшие квартирные товарищества Таллинна, как школьники пробились на фестиваль PÖFF, боль и красота балета
Сегодня в выпуске:
- Судьба завода масел в Ида-Вирумаа, поддержка и помощь гражданскому населению Сектора Газа, предостережение главы МВД обладателям «серых паспортов» - о чем еще говорили сегодня на пресс-конференции правительства?
- Это важно: Эстония поддерживает идею введения цифрового евро; столичный горхолл либо реконструируют, либо снесут; на Северную Европу обрушился сильный шторм
- Власти Таллинна ежегодно выделяют миллионы евро на поддержку квартирных товариществ. Как жители многоквартирных домов относятся к реновации фасадов и дворов и какие квартирные товарищества удостоились наград за свои усилия?
- Дебютный фильм юных местных авторов будет показан на фестивале «Темные ночи». Наша корреспондент знакомилась с участниками команды, создавшей короткометражную ленту «Бесцветная», которая посвящена психологическим проблемам подростков .
- Это интересно: как выступила на конкурсе «Мисс Интернешнл 2023» красотка из Эстонии; бронированный электро-пикап от Тесла расстреляли с одобрения Илона Маска; как в Китае начали бороться с нарушителями парковки
- Боль, тренировки и репетиции на износ и тяжёлая работа над собой. В Международный день балета наша съемочная группа заглянула в балетную студию, чтобы узнать, как создается завораживающая красота одного из самых прекрасных видов искусства.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 2 ноября.