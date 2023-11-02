Хуссар: атака на конституционный строй не удалась

Спикер Рийгикогу и лидер партии «Ээсти 200» Лаури Хуссар отметил в связи с решением Госсуда отклонить жалобу депутатов от EKRE, что атака на конституционный строй не удалась.
«Сегодня было обнародовано решение Госсуда, не удовлетворившего жалобу членов Эстонской консервативной народной партии (EKRE), в которой они оспаривали решение руководства Рийгикогу не включать в повестку дня все обструкционные запросы депутатов от EKRE», - написал Хуссар в социальной сети.
«Госсуд счел полностью оправданным решение не включать в повестку дня ответы на обструкционные запросы, чтобы обеспечить работоспособность Рийгикогу, его депутатов и других конституционных институтов. Коллегия также решила, что руководство Рийгикогу не вышло за установленные для Рийгикогу конституцией рамки права на организацию своей работы и в данном случае, составляя повестку дня, нашло баланс между различными правами и ценностями, причем таким образом, что парламентская оппозиция получила возможность быть выслушанной», - написал он.
«Лично заверяю, что я всегда защищал права всех депутатов Рийгикогу и что и в дальнейшем буду в своих решениях руководствоваться тем, чтобы Рийгикогу мог выполнять все возложенные на него конституцией обязанности. Благодарю вице-спикеров руководства Тоомаса Кивимяги и Юри Ратаса за то, что они сплоченной командой вместе со мной добивались, чтобы оппозиция не смогла парализовать работу Рийгикогу», - добавил Хуссар.