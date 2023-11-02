Женщина в течение нескольких месяцев нелегально провозила пули и гильзы из Финляндии в Россию

Женщина доставляла боеприпасы владельцу стрелково-спортивного центра в Санкт-Петербурге. Согласно обвинительному заключению, покупатель обещал выплатить ей 20-процентную надбавку к стоимости гильз и пуль, а также 10-процентную надбавку за другие товары.

Прокурор описывает деятельность как злостное пренебрежение санкциями и запретом на экспорт.

Обвиняемая прятала боеприпасы в машине

Обвиняемую задержали на КПП Ваалимаа в августе 2022 года. Помимо гильз и пуль, в автомобиле был обнаружен спрятанный бинокулярный прицел, который считается товаром военного назначения.

Женщина купила товаров примерно на 61 000 евро. За экспорт ей обещали вознаграждение в размере около 10 000 евро.

Обвиняемая частично признала свои поступки. Она призналась, что перевозила товары в Санкт-Петербург, но не прокомментировала незаконность своих действий.

Она сказала, что начала перевозить товары весной 2022 года. Обвиняемая заказывала товары по почте и забирала их курьером из Финляндии два раза в неделю. Товары она хранила в городе Котка, а затем экспортировала их в Россию.

На таможне Ваалимаа у ответчицы также были обнаружены 2000 евро в пластиковой папке. Обвиняемая призналась, что пыталась вывезти деньги в Россию, хотя знает, что это запрещено.