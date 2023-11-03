Анастасия Тидо ⟩ Лицемерие и двойные стандарты мировой бюрократии убивают

Обычная реакция «стратегов» из международных организаций на войны Украины и Израиля: пусть подвергшаяся нападению сторона как-нибудь сама решит вопросы и своей безопасности, и безопасности населения нападающей стороны. Украине просто запретили стрелять по территории России, иначе никакой помощи ей не будет. Израилю запретить не могут, он не послушается, но вой стоит до небес.

О чем кричим, господа? У структур ООН совокупно гигантский бюджет. Один только бюджет на помощь Газе был бы достаточным, чтобы полностью решить вопрос с гуманитарной бедой: организовать полную эвакуацию женщин с детьми и стариков из Газы международному сообществу вполне под силу. Куда эвакуировать? Вариантов море: Египет заставить принять, Турцию, или к нам в Европу вывозить.

Не хочется принимать у себя сотни тысяч беженцев? Не хочется давить на Египет и на Эрдогана? А на Израиль, значит, давить можно, потому что он что? Потому что он один и евреи не громят ваши города? А арабов - целых 22 государства и во многих из них живут такие люди, которые на камеру головы отрезают? Беспокойство понятно, но тогда надо бы признать и нашу ответственность за гражданских из Газы.