Лицемерие и двойные стандарты мировой бюрократии убивают

Мир создал гигантское количество бюрократических аппаратов, чья эффективность стала отрицательной. В качестве площадки для обмена мнений они прекрасно работают только для террористов вроде Ирана и России. Для борющихся за выживание стран они - черная дыра, куда проваливаются деньги. Стоят эти аппараты столько, что если ликвидировать их, а бюджет отдать на то, для чего эти организации создавались, то можно решить все гуманитарные проблемы. Бюрократия убивает. Сегодня это обрело буквальный смысл, - пишет журналист Анастасия Тидо.
Вчера Иран стал страной-председателем форума ООН по правам человека. Для многих это звучит как дурная шутка, но на самом деле это просто работа бюрократической машины: подошла очередь Ирана председательствовать: значит так тому и быть.
Послышались недоуменные голоса и чиновники все объяснили: региональная ротация «в соответствии с установленными процедурами ООН». Ну в самом деле, если Россия может заседать в качестве постоянного члена Совета Безопасности и даже председательствовать в нем, являясь главным разрушителем системы безопасности, то почему бы Ирану не поруководить защитой прав человека?
Впервые я столкнулась с тем, что ООН заинтересована в освоении бюджетов и написании отчетов больше, чем в реальной защите человеческих жизней, еще в лохматом 1995 году. Я сидела в Депозитарии ООН и писала студенческую работу о массовых убийствах народности тутси в Руанде. Тогда не было Википедии, YouTube и блестящего фильма «Отель "Руанда"».
Про резню, которая унесла жизни почти миллиона людей, узнать было довольно трудно. У меня было два источника - бумажные отчеты ООН и свидетельства очевидцев. В соседнем общежитии было много руандийцев, и они могли рассказать, что успели увидеть сами, прежде чем бежали, или что рассказали их выжившие родные.
Выживших было очень немного, но в документах тогда эта трагедия еще не называлась геноцидом. Еще не было известно, какую роль в этой катастрофе для тутси сыграли СМИ и равнодушие Западных стран, в частности Франции. Но даже из очень ограниченных обрывков информации у меня сложилось четкое понимание, что пока миллион людей резали на куски ножами для тростника, никто ничего не предпринял.
Потом был трибунал и правильные слова о недопустимости подобного, но миллион людей уже превратился в горы трупов. Выжить тутси никто не помог. Я спросила об этом у своего преподавателя, проработавшего в ООН очень много лет. Он и объяснил мне про бюджеты и отчеты: «Никто шевелиться срочно-срочно не станет - согласовать позиции, бюджеты, меры воздействия в течение недели? Да ты что? Это требует стратегического мышления, а там стратегов нет».
Сегодня новости об Иране, представители которого будут вещать о правах человека, меня уже не шокирует, хотя прошлый год напомнил миру, что такое религиозный режим в стране-бензоколонке. В сентябре 2022 года в Тегеране начались уличные протесты после того, как полицейские убили 22-летнюю Махсу Амини, которая как-то неправильно надела хиджаб.
В ходе протестов, которые продолжались много месяцев, было убито более 400 гражданских, в том числе дети и подростки. Совсем недавно после 28 дней комы умерла 16-летняя Армита Гараванд - очередная жертва произвола, которую избили сотрудники иранской полиции нравов. О причастности Ирана к нападению на Израиль я даже не говорю.
Но тут внезапно подошло время для бюрократической ротации - и вот людоедский режим ИРИ уже легитимизируют на самом высоком уровне, а Генсек ООН жмет руку главе государства. Кровь убитых детей не нарушит сон господина Гутерриша. Он и украинцев готов отдать вместе с оккупированными территориями, только «пусть уже все это кончится».
Обычная реакция «стратегов» из международных организаций на войны Украины и Израиля: пусть подвергшаяся нападению сторона как-нибудь сама решит вопросы и своей безопасности, и безопасности населения нападающей стороны. Украине просто запретили стрелять по территории России, иначе никакой помощи ей не будет. Израилю запретить не могут, он не послушается, но вой стоит до небес.
О чем кричим, господа? У структур ООН совокупно гигантский бюджет. Один только бюджет на помощь Газе был бы достаточным, чтобы полностью решить вопрос с гуманитарной бедой: организовать полную эвакуацию женщин с детьми и стариков из Газы международному сообществу вполне под силу. Куда эвакуировать? Вариантов море: Египет заставить принять, Турцию, или к нам в Европу вывозить.
Не хочется принимать у себя сотни тысяч беженцев? Не хочется давить на Египет и на Эрдогана? А на Израиль, значит, давить можно, потому что он что? Потому что он один и евреи не громят ваши города? А арабов - целых 22 государства и во многих из них живут такие люди, которые на камеру головы отрезают? Беспокойство понятно, но тогда надо бы признать и нашу ответственность за гражданских из Газы.
Да, есть риск, что террористы могут препятствовать эвакуации. Они сейчас именно так и делают. Могут даже начать тащить детей и женщин в качестве живого щита за собой в туннели, которых они нарыли 500 километров - и все это на помощь международных организаций. Если утащат, как они сделали с заложниками-израильтянами, значит надеваем броню, каски и идем спасать детей и женщин всем миром. Или опять должны гибнуть только евреи, а международное сообщество будет высказывать глубокую обеспокоенность?
Здесь уместно будет напомнить, что деньги и военную помощь все дают и Украине, и Израилю не из гуманитарных соображений, а чтобы самим воевать не пришлось. В США не хотят следующего 9/11, это до сих пор незаживающая рана. Но раны израильтян почему-то должны затянуться моментально, а жизни заложников - сугубо израильское дело. Если бы теракт 9/11 случился в Тель-Авиве, не сомневаюсь, о нем бы уже все в мире забыли, как забыли о Мариуполе и Буче.
Лицемерие и двойные стандарты являются определяющими свойствами международной политики. Мы все это наблюдаем постоянно: несуществующий «палестинский народ» имеет право на самоопределение, а 40 миллионов курдов - нет.
В Газе нельзя убивать гражданских, даже если половина из них террористы, а в Израиле, в Иране и в Украине - можно, только бы не «эскалация». Гражданское население из Газы нужно эвакуировать, но Египет имеет право его не впускать. Руководство Газы не может обеспечить население электроэнергией, водой, медицинской помощью, образованием, работой, но виноват Израиль, который все это Газе обеспечивал, но теперь не хочет самоуничтожиться.
Мир создал гигантское количество бюрократических аппаратов (ООН - не единственная), чья эффективность либо стремится к нулю, либо вовсе стала отрицательной. В качестве площадки для обмена мнений они прекрасно работают только для стран-террористов вроде Ирана и России.
Для Украины и Израиля они просто черная дыра, куда проваливаются деньги. Стоят эти аппараты столько, что если просто ликвидировать их, а весь бюджет отдать на то, для чего эти организации создавались, то можно решить все гуманитарные проблемы разом. Вместо этого чиновники требуют от жертвы, которую пришли убивать, просто перестать сопротивляться. Бюрократия убивает. Сегодня это обрело буквальный смысл.