Яна Тоом о покинувших Центристскую партию: сожаление испытываю только из-за Таави Ааса

По словам члена правления Центристской партии Яны Тоом, после смены лидера два месяца назад Центристская партия оказалась в итоге в ситуации, когда в нее снова вступает все больше людей, а единственный человек, о выходе которого из партии она действительно жалеет, это бывший мэр Таллинна Таави Аас, пишет Rus.ERR.
По ее словам, после избрания два месяца назад лидером партии Михаила Кылварта, ряды политической силы покинули несколько сотен человек, но в этом нет ничего экстраординарного, и партия по-прежнему насчитывает 13 000 членов.
Она добавила, что ей жаль по поводу каждого вышедшего из партии, и она не испытывает радости даже по поводу ухода Яануса Карилайда, но настоящее огорчение вызвал только уход Таави Ааса.
Отвечая на вопрос о заявлении бывшего лидера партии Юри Ратаса о том, что сейчас главная проблема партии - это контакт с эстоноязычными избирателями, Тоом сказала, что разговоры о русификации партии не соответствуют действительности.