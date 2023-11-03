Яна Тоом о покинувших Центристскую партию: сожаление испытываю только в отношении Таави Ааса

По словам члена правления Центристской партии Яны Тоом, после смены лидера два месяца назад Центристская партия оказалась в итоге в ситуации, когда в нее снова вступает все больше людей, а единственный человек, о выходе которого из партии она действительно жалеет, это бывший мэр Таллинна Таави Аас, пишет Rus.ERR.