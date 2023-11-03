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Новый запрет посеет хаос среди лыжников: первая жертва уже есть

rus.postimees.ee
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Этап Кубка мира по лыжным гонкам на Певческом поле.
Этап Кубка мира по лыжным гонкам на Певческом поле. Фото: Mihkel Maripuu

С этого сезона лыжные смазки, содержащие фтор, запрещены на соревнованиях, организованных Международной федерацией лыжного спорта и Федерацией биатлона. Легенда финского лыжного спорта Харри Кирвесниеми считает, что это может привести к хаосу.

Первой жертвой запрета стала норвежская горнолыжница Рагнхильд Мовинкель, чьи лыжи содержали в десять раз больше фтора, чем разрешено на этапе Кубка мира в Зельдене, из-за чего она получила дисквалификацию после первого заезда в гигантском слаломе.

По оценке Кирвесниема, дисквалификаций в лыжном спорте может быть еще больше. При этом аннулирование результата может последовать и в ситуации, когда спортсмен или лица, осуществляющие уход, не совершили ничего противозаконного.

«Я знаю, что в гидравлическом масле машин, обслуживающих трассу, также содержатся соединения фтора, которые входят в число запрещенных элементов. Оттуда он легко может попасть на нижнюю часть лыжи, и судьи посчитают, что это проблема спортсмена. Однако спортсмен не может нести за это ответственность», - заявил Кирвесниеми финским СМИ.

Лыжники опасаются, что запрет на фтор может также привести к волне саботажа.

«Когда на кону деньги, никому нельзя доверять», — сказал норвежский горнолыжник Кристоффер Якобсен.

«В слаломе это не имеет никакого значения. В 90 процентах случаев мы находимся на ребрах лыж, где нет скольжения. Нам приходится все время быть начеку, если кто-то хочет помыть или испачкать лыжи», — добавил он.

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