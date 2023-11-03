Мощное превышение скорости: рекордсмену UFC грозит тюремное заключение

Американский борец вольного стиля Деррик Льюис был задержан полицией на превышении скорости: вместо разрешенных 80 км/ч его автомобиль двигался со скоростью 219 км/ч.
Помимо превышения скорости, Льюису было предъявлено обвинение в неосторожном вождении, поскольку он проехал на своем Lamborghini между рядами, обогнав при этом и школьный автобус с детьми.
Полиция задержала 38-летнего тяжеловеса, но отпустила его под залог в 100 евро. В декабре мужчина должен явиться в суд, ему грозит 30 суток тюремного заключения и штраф.
Льюис, одержавший за свою профессиональную карьеру 27 побед и 11 поражений, является рекордсменом по нокаутам в UFC. В июле этого года он победил Маркоса Рожерио де Лиму техническим нокаутом, что стало его 14-м нокаутом в UFC.