В Министерстве культуры предложили освободить от налога две категории автомобилей

«Таким образом, в отличие от обычных автомобилей, находящихся в повседневной эксплуатации, спортивные автомобили используются в течение ограниченного времени, в ограниченном месте и в ограниченных условиях. Доля спортивных автомобилей в общем количестве транспортных средств также незначительна, поэтому влияние [освобождения их от налога] на бюджет будет незначительным», - отметила Пурга.