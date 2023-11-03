В Министерстве культуры предложили освободить от налога две категории автомобилей

Министр культуры Хейди Пурга согласовала законопроект о налоге на автомобили, представленный Министерством финансов, но предложила освободить от налога спортивные и раритетные автомобили, пишет Rus.ERR.
«Таким образом, в отличие от обычных автомобилей, находящихся в повседневной эксплуатации, спортивные автомобили используются в течение ограниченного времени, в ограниченном месте и в ограниченных условиях. Доля спортивных автомобилей в общем количестве транспортных средств также незначительна, поэтому влияние [освобождения их от налога] на бюджет будет незначительным», - отметила Пурга.
Министр культуры также предложила сделать исключение для раритетных автомобилей. По закону к ним относятся автомобили возрастом не менее 35 лет, которые отражают научно-технический прогресс, имеют историко-культурную ценность или представляют интерес для коллекционеров или музеев.