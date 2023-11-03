ЭСКИЗЫ И КАРТА ⟩ Новая концепция развития прибрежной части Таллинна подразумевает снос Горхолла?

В четверг общественности был представлен еще один план развития, включающий Горхолл и прилегающий к нему земельный участок, обращенный к центру города, Оба объекта недвижимости находятся в плохом состоянии. Представляя концепцию, мэр Михаил Кылварт (Центристская партия) отметил, что Горхолл находится под охраной как памятник архитектуры, но, похоже, мэр не считает это препятствием, заявив, что все будет сделано в соответствии с правилами. В то же время город Таллинн препятствует, например, возведению пристройки к театру «Эстония», ссылаясь как раз на ограничения Департамента защиты памятников истории и культуры.