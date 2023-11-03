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ЭСКИЗЫ И КАРТА ⟩ Новая концепция развития прибрежной части Таллинна подразумевает снос Горхолла?

Уве Гнадентайх
, журналист
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иллюстрация: Tallinna strateegiakeskus

В проекте развития приморской части центра Таллинна в прямом смысле не говорится о сносе  Горхолла, но и каких-то конкретных идей по реконструкции здания у авторов концепции, похоже, нет.

В четверг общественности был представлен еще один план развития, включающий Горхолл и прилегающий к нему земельный участок, обращенный к центру города, Оба объекта недвижимости находятся в плохом состоянии. Представляя концепцию, мэр Михаил Кылварт (Центристская партия) отметил, что Горхолл находится под охраной как памятник архитектуры, но, похоже, мэр не считает это препятствием, заявив, что все будет сделано в соответствии с правилами. В то же время город Таллинн препятствует, например, возведению пристройки к театру «Эстония», ссылаясь как раз на ограничения Департамента защиты памятников истории и культуры.

«Чем больше времени проходит, тем более нереалистичным становится восстановление Горхолла. Это самое важное для общественного обсуждения. Горхолл является центральным элементом этой концепции, и сейчас мы открыто заявляем, что очень обеспокоены. Известно, что ни один инвестор просто так не придет восстанавливать Горхолл. И мы уже понимаем, что восстановить его на сто процентов невозможно», - сказал Кылварт.

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