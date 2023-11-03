Зима близко! В предстоящие выходные открывается ледовый парк Ласнамяэ

«Я рада, что в этом году парк откроют гораздо раньше, и на лед можно будет выйти уже с середины ноября. Важным нововведением является то, что в этом сезоне, помимо школьных групп, бесплатно кататься на коньках смогут и пожилые люди», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На торжественное открытие, которое состоится 11 ноября в 13 часов, приглашаются все желающие. На мероприятии выступят эстонские фигуристы Татьяна Бунина и Иван Кузнецов. Самых маленьких фигуристов будет развлекать Пеппи Длинныйчулок. На месте можно будет побаловать себя бесплатными вкусными мини-блинчиками от Kooker. В первый час мероприятия использование катка и прокат коньков будут бесплатными.

«Если сравнивать количество гостей в ноябре и марте, то дневная посещаемость в ноябре выше. Эту тенденцию мы наблюдаем и на катках в других районах Таллинна. В Ласнамяэ мы используем площадку с бетонным основанием, большим преимуществом которой является то, что ее можно быстро запустить в эксплуатацию, а эксплуатационные расходы на электроэнергию при этом как минимум на треть ниже», – рассказал руководитель ледового парка Сильвер Уусталу.

Ледовый парк Ласнамяэ расположен в парке Тондираба, по адресу улица Варраку, 18. Парк открыт каждый день с 10 до 21 часа. Заядлые любители коньков могут приобрести сезонный абонемент, который гарантирует неограниченные возможности посещения. Пожилые жители Таллинна могут кататься бесплатно по понедельникам, средам и пятницам с 10 до 17 часов.

Ледовый парк Ласнамяэ и в этом году планирует предлагать различные мероприятия для семей с детьми, поэтому следите за новостями и расписанием. Также ледовый парк приглашает на каток школьные группы. Школы могут бесплатно пользоваться катком с четверга по пятницу с 8.00 до 17.00. Необходима предварительная регистрация руководителем группы. Зарегистрироваться можно на сайте Ледового парка.