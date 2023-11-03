По всей стране проходит предупредительная забастовка учителей

Забастовка пройдет в школах с 9 до 10 утра, а в детских садах с 8 до 9 утра. Ради благополучия и безопасности учащихся всем образовательным учреждениям рекомендуется приступить к работе в этот день соответственно позже, после окончания предупредительной забастовки.

По словам председателя Эстонского профсоюза работников образования (EHL) и лидера забастовки Реэмо Вольтри, переговоры о зарплате до сих пор были скорее односторонними, потому что правительство не проявило значимого понимания.

Представитель работников образования пояснил, что учителя предлагали правительству различные способы выполнения данных народу на выборах и согласованных в коалиционном договоре обещаний. «Мы очень хорошо понимаем состояние госбюджета, но вопрос в приоритетах. Мы хотим от правительства долгосрочного плана и внесли предложения о том, как заключить соглашение о зарплатах учителей на 2024-2027 годы», - сказал Вольтри.

«Помимо членов профсоюза, под защитой закона к забастовке могут присоединиться все учителя начальных, профессиональных, средних школ и детских садов со всей Эстонии. Это тот момент, когда мы стоим плечом к плечу от Хийумаа до Пылвамаа. Мы бастуем не против кого-то, а за всех, кто заботится об устойчивости образования в Эстонии», - пояснил Вольтри, по словам которого предупредительная забастовка учителей наверняка причинит неудобства нескольким сотням тысяч человек и заставит их изменить свои ежедневные планы.

«Однако в какой-то степени это задел на будущее, потому что если правительство допустит продолжение кризиса зарплат учителей, то сбои в работе системы образования из-за нехватки учителей вскоре станут обычным явлением», - сказал председатель Союза работников образования Эстонии.