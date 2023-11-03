Учителя школ и детсадов Эстонии проведут предупредительную забастовку

Союз работников образования Эстонии в пятницу объявил, что, поскольку правительство затягивает переговоры о зарплате и, в отличие от учителей, не предложило никакого конкретного плана по выполнению соглашения, 10 ноября по всей Эстонии пройдет предупредительная забастовка учителей.
По словам председателя Союза работников образования Эстонии (EHL) и лидера забастовки Реэмо Вольтри, переговоры о зарплате до сих пор были скорее односторонними, так как не было никаких признаков значимого участия правительства, передала BNS пресс-служба EHL.
«В качестве доказательства того, что зарплата учителей якобы не является низкой, приводятся примеры, когда в условиях нехватки педагогов действующие учителя вынуждены работать даже с двойной нагрузкой. Такая постановка вопроса сознательно вводит в заблуждение и глубоко неэтична. Это все равно, что сказать, что если у вас не хватает денег на еду для семьи, то вы можете работать не только днем, но и ночью», - сказал Вольтри.
Представитель Союза работников образования напомнил, что учителя предлагали правительству различные варианты выполнения обещаний, данных народу на выборах и согласованных в коалиционном соглашении. «Мы прекрасно понимаем состояние бюджета страны, но это вопрос приоритетов. Мы хотим от правительства долгосрочного плана, и мы внесли предложения по достижению соглашения о зарплате учителей на 2024-2027 годы», - подчеркнул Вольтри.
«Я не буду повторять то, что в последние месяцы многие представители бизнеса, науки и общественные деятели публично заявляли правительству о кризисе оплаты труда в образовании. Суть его сводится к следующему: если нынешнее выгорание учителей, их увольнение и нехватка нового поколения продолжатся, то и уровень жизни, и безопасность эстонского народа сильно пострадают, и единое эстоноязычное образование потерпит крах», - добавил председатель EHL.
Чтобы привлечь внимание к серьезности проблемы, через неделю, 10 ноября, по всей Эстонии пройдет часовая предупредительная забастовка учителей школ и воспитателей детских садов. Забастовка пройдет с 9 до 10 часов утра в школах и с 8 до 9 часов утра в детских садах. В интересах благополучия и безопасности учащихся всем образовательным учреждениям рекомендуется начать работу в этот день позже, после окончания предупредительной забастовки.
«Помимо членов профсоюза, к забастовке под защитой закона могут присоединиться все учителя начальных, профессиональных и средних школ, а также детских садов по всей Эстонии. Это тот момент, когда от Хийумаа до Пыльвамаа мы встанем плечом к плечу. Мы бастуем не против кого-то, а за всех, кому небезразлична устойчивость образования в Эстонии», - пояснил Вольтри.
По его словам, предупредительная забастовка учителей, безусловно, доставит неудобства нескольким сотням тысяч человек и заставит их изменить свой распорядок дня.
«В каком-то смысле это предвидение будущего, потому что если правительство допустит продолжение кризиса оплаты труда учителей, то проблемы в системе образования из-за нехватки учителей скоро станут повседневным явлением», - сказал Вольтри.
Союз работников образования Эстонии (EHL) является крупнейшей представительной организацией и профсоюзом учителей и других работников образования Эстонии. EHL участвует в переговорах по заключению договоров между образовательными учреждениями и местными властями, а также в решении вопросов оплаты труда, условий работы и других проблем. EHL представляет интересы учителей в переговорах с правительством по вопросам оплаты труда.