Учителя школ и детсадов Эстонии проведут предупредительную забастовку

По словам председателя Союза работников образования Эстонии (EHL) и лидера забастовки Реэмо Вольтри, переговоры о зарплате до сих пор были скорее односторонними, так как не было никаких признаков значимого участия правительства, передала BNS пресс-служба EHL.

«В качестве доказательства того, что зарплата учителей якобы не является низкой, приводятся примеры, когда в условиях нехватки педагогов действующие учителя вынуждены работать даже с двойной нагрузкой. Такая постановка вопроса сознательно вводит в заблуждение и глубоко неэтична. Это все равно, что сказать, что если у вас не хватает денег на еду для семьи, то вы можете работать не только днем, но и ночью», - сказал Вольтри.

Представитель Союза работников образования напомнил, что учителя предлагали правительству различные варианты выполнения обещаний, данных народу на выборах и согласованных в коалиционном соглашении. «Мы прекрасно понимаем состояние бюджета страны, но это вопрос приоритетов. Мы хотим от правительства долгосрочного плана, и мы внесли предложения по достижению соглашения о зарплате учителей на 2024-2027 годы», - подчеркнул Вольтри.