Фото ⟩ Дом сгорел дотла: обнаружены останки человека и собаки

В здании нашли большую мертвую собаку. «Был ли там еще кто-нибудь, сейчас пока трудно сказать, поскольку пожар был настолько сильным, что от дома остались только руины», - сказал около девяти утра пресс-секретарь Спасательного департамента Марек Кийк.