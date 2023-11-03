Фото ⟩ Дом сгорел дотла: обнаружены останки человека и собаки

В ночь на пятницу, 3 ноября, около 1.30 в волости Выру в деревне Камнитса вспыхнул пожар.
Спасатели, прибывшие примерно через пятнадцать минут, обнаружили полностью охваченный пламенем одноэтажный бревенчатый дом.
В здании нашли большую мертвую собаку. «Был ли там еще кто-нибудь, сейчас пока трудно сказать, поскольку пожар был настолько сильным, что от дома остались только руины», - сказал около девяти утра пресс-секретарь Спасательного департамента Марек Кийк.
В 10.30 Кийк уточнил, что в ходе спасательных работ в руинах дома был найден и погибший человек. «По предварительным данным, это пропавший владелец дома. Личность погибшего и причины пожара будут установлены в ходе дальнейшего расследования», - уточнил он.