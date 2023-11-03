Арестован замглавы ближайшего к Эстонии города РФ – Ивангорода

Первый заместитель главы администрации Ивангородского городского поселения Ленобласти Алексей Сыровский подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при подготовке к отопительному сезону. Об уголовных претензиях к чиновнику с российско-эстонской границы сообщает Следственный комитет России.

«Подозреваемый, являясь должностным лицом, достоверно зная об отсутствии актов проверки готовности объектов теплоснабжения и о непригодности систем теплоснабжения многоквартирных жилых домов к проведению отопительного сезона, не принял меры к проведению ремонтных работ систем теплопотребления и лично подписал паспорта о готовности зданий к эксплуатации в отопительном сезоне 2023-2024 года», - пишут подчиненные одного из приближенных к Путину силовиков Александра Бастрыкина.

В результате после подачи горячей воды были зафиксированы многочисленные аварии, которые привели к «полной неспособности подачи теплоснабжения проживающим гражданам», жители Ивангорода остались без отопления.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Сыровскому грозит до десяти лет лишения свободы. Чиновник задержан.

Заметитель главы Ивангорода Алексей Сыровский задержан российскими силовиками за десятки домов, которые встречают зиму без отопления. На ремонт труб денег у чиновников соседнего с Нарвой города нет, а на пропаганду есть. Фото: сайта администрации Ивангорода

Обыски прошли и в администрации муниципального образования, и по месту жительства подозреваемого.