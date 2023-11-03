В Таллиннскому аэропорту любителей пользоваться каршерингом ожидают перемены

По словам руководителя компании Bolt Drive Estonia Хенрико Аэро, клиенты давно ждали возвращения услуги проката автомобилей в аэропорт. «Мы очень благодарны Таллиннскому аэропорту за то, что он нашел возможность открыть для нас отдельную стоянку. Наша цель – предложить клиентам удобное транспортное решение, которое не только снижает потребность в личном автомобиле, но и позволяет сэкономить на парковке. Например, аренда автомобиля Bolt Drive – это удобное решение для тех, кто прилетел самолетом в Таллинн глубокой ночью, но хочет продолжить свой путь в Тарту», – пояснил Аэр.