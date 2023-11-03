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В Таллиннскому аэропорту любителей пользоваться каршерингом ожидают перемены

Карл-Роберт Пухм
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Автомобиль Bolt Drive в Таллиннском аэропорту.
Автомобиль Bolt Drive в Таллиннском аэропорту. Фото: Bolt

С сегодняшнего дня Bolt Drive (сервис Bolt по аренде автомобилей) снова работает в Таллиннском аэропорту.

В аэропорту для прокатных автомобилей открыта зона A4, где можно арендовать автомобиль Bolt Drive и завершить свое путешествие.

По словам руководителя компании Bolt Drive Estonia Хенрико Аэро, клиенты давно ждали возвращения услуги проката автомобилей в аэропорт. «Мы очень благодарны Таллиннскому аэропорту за то, что он нашел возможность открыть для нас отдельную стоянку. Наша цель – предложить клиентам удобное транспортное решение, которое не только снижает потребность в личном автомобиле, но и позволяет сэкономить на парковке. Например, аренда автомобиля Bolt Drive – это удобное решение для тех, кто прилетел самолетом в Таллинн глубокой ночью, но хочет продолжить свой путь в Тарту», – пояснил Аэр.

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