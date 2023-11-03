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«Не смог поднять цены»: торговец мясом, проработавший на рынке более 20 лет, прекращает свою деятельность

Эгон Вальдару
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Вилмар Яанус Тыниссон более 20 лет работал на рынке Вильянди, этот вторник стал его последним днем в торговле.
Вилмар Яанус Тыниссон более 20 лет работал на рынке Вильянди, этот вторник стал его последним днем в торговле. Фото: Egon Valdaru

Во вторник в последний раз мясо на рынке Вильянди продавал Вилмар Яанус Тыниссон, который проработал там более 20 лет. По его словам, с каждым годом на рынок Вильянди приходит все меньше и меньше покупателей, и кризисы последних лет проделали дыру в кошельках людей.

«В конце недели и ближе к дням зарплаты клиентов было больше, но в остальное время до обеда еще какие-то продажи были, потом было только пустое ожидание, - описал он рабочие дни. - Из-за инфляции закупочные цены на сырое мясо высокие, но я не смог поднять цены настолько, чтобы это было выгодно. Конкуренция на рынке Вильянди достаточно сильна».

Займется садоводством

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