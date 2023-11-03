В среду топливная компания Neste объявила о предстоящем увольнении около 400 человек, 350 из которых работают в Финляндии и не менее 50 - в других странах. Весной станет ясно, будут ли сокращены сотрудники эстонского филиала компании.
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Топливная компания увольняет сотрудников в разных странах. Судьба Эстонии будет решена в новом году
Neste заявила, что увольнения являются частью организационной реструктуризации, направленной на повышение конкурентоспособности компании и экономию около 50 млн евро, написал вчера Postimees.