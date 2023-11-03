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Топливная компания увольняет сотрудников в разных странах. Судьба Эстонии будет решена в новом году

Аймур-Яан Кескель
, экономический журналист
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Заправочная станция Neste.
Заправочная станция Neste. Фото: Ints Kalnins

В среду топливная компания Neste объявила о предстоящем увольнении около 400 человек, 350 из которых работают в Финляндии и не менее 50 - в других странах. Весной станет ясно, будут ли сокращены сотрудники эстонского филиала компании.

Neste заявила, что увольнения являются частью организационной реструктуризации, направленной на повышение конкурентоспособности компании и экономию около 50 млн евро, написал вчера Postimees.

В среду генеральный директор Neste Матти Лехмус сообщил газете Helsingin Sanomat, что 300-350 из сокращаемых работников находятся в Финляндии. Он добавил, что планы еще не окончательны. В прошлом году на предприятиях Neste в Финляндии работало около 5 200 человек.

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