Спешите видеть ⟩ В магазинах Lidl произошли долгожданные перемены

Как сообщили в пресс-службе предприятия, уже с 3 ноября во всех магазинах Lidl появятся оснащенные колесиками корзинки для покупок.

Корзинки с колесиками Lidl Фото: Пресс-фото Lidl

«Это радостный день для всех, кто нам писал, звонил и умолял предлагать не только закупочные тележки, но и корзинки! В регулярных опросах удовлетворенности клиентов эта тема постоянно упоминалась. Поэтому мы рады сообщить, что уже с этой пятницы у клиентов Lidl появится возможность использовать корзинки с колесиками», - сообщил горячую новость представитель Lidl Eesti Катрин Сеппель.

«Почему именно корзинки-тележки? Потому что носить в руках тяжелую корзину с покупками — сомнительное удовольствие. Мы стремимся, чтобы клиент мог закупиться быстро, просто и удобно: товары можно смело нести в руках или использовать картонные ящики, которые есть в свободном доступе в торговом зале магазина. Привычные и удобные тележки для покупок Lidl и впредь будет будут доступны всем желающим», – поясняет представитель компании.

Синие пластиковые корзинки-тележки Lidl имеют четыре колесика и две ручки. Также они могут похвастаться достаточно большой всестимостью.