Эксперт: цены на земельные участки зависят от чиновников, не желающих покидать зону комфорта

По словам руководителя Uus Maa Ärikinnisvara Данела Талпсеппа, дефицит земельных участков как для частной, так и для коммерческой застройки имеет место во многом именно из-за бюрократии, которая поддерживает высокие цены даже во время спада.
«Хотя в секторе коммерческой недвижимости сейчас довольно тихо, явно ощущается нехватка, например, земельных участков под застройку, и цены на них остаются стабильно высокими. В Таллинне очень сложно согласовать какую-либо планировку в разумные сроки, более того, период согласования, скорее, удлинился. В соседних волостях дела обстоят немного проще, но все равно – это сложное, трудоемкое и ресурсоемкое мероприятие. Если по закону процедура получения разрешения на строительство должна укладываться в 30 дней, то на самом деле этот процесс занимает от шести месяцев до нескольких лет. А ожидать, что детальная планировка будет сделана менее чем за пять лет – и вовсе слишком оптимистично», — сказал Талпсепп.
Недвижимость в хорошем месте и с хорошим видом, по сути, практически заканчивается. Это касается как жилых домов, так и коммерческих зданий.
«Совершенно естественно, что между интересами застройщиков, средой и ожиданиями общества должен быть баланс, но, зачастую, препятствием становится просто консерватизм чиновников и их чувство комфорта. Согласно действующим генеральным планировкам волостей и городов, застройка возможна и целесообразна лишь на небольшой части земли, поэтому недвижимость в хорошем месте и с хорошим видом, по сути, практически заканчивается. Это касается как жилых домов, так и коммерческих зданий», - сказал Талпсепп.
«Земельных участков с необходимыми разрешениями на строительство продается мало, и, в некоторых случаях, сделки совершаются по совершенно утопическим ценам, - отметил Талпсепп.
«Земельных участков с необходимыми разрешениями на строительство продается мало, и, в некоторых случаях, сделки совершаются по совершенно утопическим ценам.В целом, это делает строительство как жилых домов, так и коммерческих зданий дорогостоящим. Например, участок под застройку с необходимыми разрешениями может быть в сто раз дороже этого же участка, если земля будет сельскохозяйственного назначения», – отметил Талпсепп.
«Самый большой дефицит наблюдается в Таллинне и на предназначенных под коммерческую застройку участках вдоль основных магистралей, ведущих из города. Особенно остро не хватает участков, где можно строить крупные объекты – например, производственный или логистический центр площадью 20 000–40 000 кв. м. Здания с более крупной строительной базой часто противоречат генеральной планировке, и их развитие требует детальной планировки, которая меняет генеральную, что, в свою очередь, означает много дополнительной бюрократии», — сказал руководитель Uus Maa Ärikinnisvara.
«Поэтому цены на предназначенные под застройку земельные участки со временем вырастут до новых высот, и продавцы предпочитают занимать выжидательную позицию. Например, цена на сравнительно большую территорию под застройку в волости Раэ выросла в четыре раза за последние три-четыре года. Бюрократические препоны не становятся меньше, скорее, с каждым годом увеличивается количество предъявляемых требований», – поделился Талпсепп.
По словам Данела Талпсеппа, растущая бюрократия в Эстонии делает дорогостоящим и сложным как развитие недвижимости, так и предпринимательство и региональное развитие в целом. «Немецкие инвесторы, недавно посетившие Эстонию, разочарованно говорили, что у них на родине можно за два года провести детальную планировку целого квартала, а здесь споры вокруг одного дома могут вестись десятилетие», – добавил Талпсепп.