Эксперт: цены на земельные участки зависят от чиновников, не желающих покидать зону комфорта

«Хотя в секторе коммерческой недвижимости сейчас довольно тихо, явно ощущается нехватка, например, земельных участков под застройку, и цены на них остаются стабильно высокими. В Таллинне очень сложно согласовать какую-либо планировку в разумные сроки, более того, период согласования, скорее, удлинился. В соседних волостях дела обстоят немного проще, но все равно – это сложное, трудоемкое и ресурсоемкое мероприятие. Если по закону процедура получения разрешения на строительство должна укладываться в 30 дней, то на самом деле этот процесс занимает от шести месяцев до нескольких лет. А ожидать, что детальная планировка будет сделана менее чем за пять лет – и вовсе слишком оптимистично», — сказал Талпсепп.