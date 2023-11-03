Фото ⟩ В Эстонии в продаже обнаружен поддельный мед

О каком же товаре идет речь? Мед UNIQUE 320г (8г х 40 шт), срок годности до 10 января 2025 года, номер партии L3010. В качестве страны происхождения меда указана смесь меда из Евросоюза. Импортером товара является Scandic Vector OÜ, товар был отправлен в Эстонию болгарской компанией ROYAL PACK LTD.

Мед Unique. Фото: Põllumajandus- ja toiduamet

«Это мошенничество, при котором потребителя вводят в заблуждение. Потребители, приобретшие продукцию из данной партии, могут обратиться с жалобой к торговцу, у которого был приобретен товар», - заявили в пресс-службе Сельскохозяйственного и продовольственного департамента.