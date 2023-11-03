Домашний этап Кубка мира станет для керлингисток генеральной репетицией накануне чемпионата Европы

Главными конкурентками женской команды Эстонии на этапе Кубка мира является сборная Турции, которая на этом чемпионате Европы будет выступать в той же подгруппе А, что и эстонки. На предыдущем чемпионате Европы Турция заняла шестое место. Также в Таллинне выступят команды из Латвии, Великобритании, Венгрии, Литвы и Австрии – они выступят на чемпионате Европы в подгруппе В.

«Соревнования вновь соберут в Таллинне несколько национальных представительных команд. Важно отметить, что главный конкурент женской сборной Эстонии на этом этапе Кубка мира, женская сборная Турции, планирует задержаться в Таллинне подольше, так как на катке «Тондираба» имеются отличные возможности для подготовки к чемпионату Европы. Могу с уверенностью сказать, что у нас одни из лучших европейских катков, особенно с учетом качества льда", - подтвердила Юули Лийт, главный организатор соревнований.

Этап кубка мира WCT Tallinn Ladies Challenger 2023 пройдет в Таллинне в седьмой раз и в нем примут участие команды из 12 стран.

Эстонию в этом году представят следующие спортсменки: капитан Марие Калдвеэ, Лийса Турманн, Керли Лайдсалу, ЭрикаТувике и Хейли Гроссманн. С командой на соревнованиях будет тренер Томи Рантамяки, с кем Эстонская федерация керлинга заключила договор о тренировках представительной сборной Эстонии и помощи при подготовке сборной к международным титульным соревнованиям.

Чемпионат Европы по керлингу стартует 18 ноября в шотландском городе Абердин, а женская сборная Эстонии под руководством Марие Калдвеэ сыграет в сильнейшей группе А. Цель эстонок – попасть в восьмерку лучших, чтобы получить путевку на чемпионат мира, где в свою очередь постараться заработать очки для Олимпийских игр.