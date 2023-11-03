Умерла экс-министр и депутат Рийгикогу Кайа Ива

Кайа Ива родилась 28 апреля 1964 года в Тюри.

Ива окончила среднюю школу Ныо в 1981 году и Таллиннский педагогический институт по специальности учитель математики и физики в 1986 году.

Кайа Ива долгое время работала учителем и завучем 2-ой средней школы Тюри, руководителем представительства в Ярвамаа Nordika Kindlustus и руководителем отдела рекламы Järva Teataja Kirjastuse. В 2002–2005 годах Ива была мэром Тюри, руководителем первого слияния города Тюри и волостей Лыуна-Ярвамаа, а в последующие годы избиралась во все составы волостного собрания Тюри.

В 2007–2015 годах Ива была членом XI и XII составов Рийгикогу. С 23 ноября 2016 года по 29 апреля 2019 года была министром социальной защиты в первом правительстве Юри Ратаса.