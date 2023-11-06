«Надеюсь, смогу побыстрее выйти»: обвиненный в участии в ОПГ коллектор недоволен условиями в новой Таллиннской тюрьме

На дворе середина октября, около 11:00 коллектор Лембиту Китт появляется у ворот Таллиннской тюрьмы. Китт не понаслышке знает о подобных местах. В последний раз он провел в камере предварительного заключения в Таллиннской тюрьме три с половиной года, пока в июне прошлого года судья не освободил его на время следствия.