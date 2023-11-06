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«Надеюсь, смогу побыстрее выйти»: обвиненный в участии в ОПГ коллектор недоволен условиями в новой Таллиннской тюрьме

Kuuuurija
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Лембиту Китт и Катрин Луст.
Лембиту Китт и Катрин Луст. Фото: Pilt videost

Чтобы снять этот сюжет, Kuuuurija отправилась в Таллиннскую тюрьму, а точнее – к ее воротам, с целью встретиться с коллектором Лембиту Киттом, приговоренным к десяти с половиной годам лишения свободы.

На дворе середина октября, около 11:00 коллектор Лембиту Китт появляется у ворот Таллиннской тюрьмы. Китт не понаслышке знает о подобных местах. В последний раз он провел в камере предварительного заключения в Таллиннской тюрьме три с половиной года, пока в июне прошлого года судья не освободил его на время следствия.

Китту удалось провести дома с семьей около года и четырех месяцев, вплоть до осени 2023-го, когда суд приговорил его к десяти с половиной годам лишения свободы. Он находился под следствием по двум статьям. Во-первых, его обвиняли в принадлежности к преступной группировке, возглавляемой Геннадием Окуневым. Во-вторых, судьбоносными стали для коллектора случаи вымогательства.

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